Kogo wspiera Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa? (2)

W latach 2017-2020 KOWR wydał 115 mln zł na wspieranie rolnictwa: udzielił 15 pożyczek na 3,5 mln zł, w 2020 roku dopłacił 48 mln zł do 6822 umów ubezpieczeń, udzielił w 434 przypadkach bezzwrotnej pomocy finansowej na 61,3 mln zł. W latach 2018–2020 wypracowano w KOWR i przekazano do budżetu państwa środki uzyskane z zagospodarowania mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w kwocie 1 982,8 mln zł.

Długo opracowywana przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa odpowiedź na pytania dotyczące wspierania rolnictwa wypracowywanymi środkami nie przyniosła rewelacji.

Jak informowaliśmy wczoraj, KOWR drugi miesiąc przygotowuje się do tego, aby pochwalić się odnoszonymi w tym zakresie sukcesami.

Więcej:

Kogo wspiera Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa?

Z KOWR 115 mln zł w trzy lata na wsparcie rolnictwa

Jak wynika z udzielonej dziś odpowiedzi, KOWR m.in. (a wszystko to ujęte jest jako „Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu: – 2018 rok – 248,4 mln zł; – 2019 rok – 454,8 mln zł; – 2020 rok – 847,9 mln zł”): udzielił w ciągu trzech lat piętnastu pożyczek na 3,5 mln zł, w 2020 roku dopłacił do 6822 umów ubezpieczeń 48 mln zł, udzielił od 2018 do 2020 roku w 434 przypadkach bezzwrotnej pomocy finansowej na 61,3 mln zł. Nie odpowiedziano nadal na pytanie, gdzie szukać listy owych szczęściarzy wspartych pomocą bezzwrotną, odesłano natomiast do sprawozdań rocznych, które takich informacji nie zawierają.

Wszystko to – a więc wskazane wsparcie rolnictwa, o które pytamy - sprowadza się zatem do wydatków na ok. 115 mln zł - z wypracowanych od 2018 do 2020 roku prawie 2 bln zł.

Mimo to KOWR zapewnia: „W myśl art. 24 ust. 10 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa informujemy, że wszystkie środki uzyskane z zagospodarowania ZWRSP przeznaczane są na wsparcie rolnictwa.”

Wsparcie rolnictwa wg KOWR

Pewne światło na te wpływy i wydatki rzuca ostatnie opublikowane przez KOWR rozliczenie za 2019 rok. Jak podano, wpływy ogółem związane z gospodarowaniem mieniem Zasobu WRSP w 2019 roku wyniosły 1 589 133 tys. zł, wydatki – 1 897 98 tys. zł.

Wpływy to (w tys. zł):

- wpływy ze sprzedaży mienia ZWRSP - 1 131 992

- wpływy z odpłatnego korzystania z mienia ZWRSP - 432 800

- inne wpływy z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem ZWRSP - 24 341.

Natomiast wydatki ogółem w 2019 r. wyniosły łącznie 1 897 988 tys. zł, z tego:

− 879 835 tys. zł stanowiły przekazy zewnętrzne w 2019 r. (46% wydatków ogółem), tj.:

• 702 771 tys. zł – zrealizowany w 2019 r. przekaz do budżetu państwa, z tego: o 682 771 tys. zł jest różnicą między wysokością zobowiązania wobec budżetu ustaloną za 2018 r. a kwotą odprowadzonych zaliczek za ten rok oraz

o 20 000 tys. zł – zaliczkowe wpłaty do budżetu tytułem rozliczenia za 2019 r.,

• 177 064 tys. zł – środki, które KOWR przekazał do Funduszu Rekompensacyjnego (w styczniu 2020 r. przekazano kolejną płatność za IV kwartał 2019 r. w wysokości 153 600 tys. zł). Łącznie od 2006 r. do 31 grudnia 2019 r. Fundusz Rekompensacyjny zasilono kwotą 5 177 396 tys. zł,

− 563 355 tys. zł – wydatki na koszty funkcjonowania KOWR (30% wydatków ogółem);

− 454 798 tys. zł – wydatki związane z działalnością w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu WRSP (24% ogółu wydatków, wchodzą w ich skład inwestycje i remonty, bezzwrotna pomoc finansowa – w 2019 roku było 161 umów na kwotę 20,8 mln z, utrzymanie mienia niezagospodarowanego i wydatki związane z rozdysponowaniem mienia Zasobu WRSP).

Jak z tego wynika, w 2019 roku KOWR ponad połowę wpływów przekazywał do budżetu państwa lub na FR, prawie jedną trzecią wpływów wydawał na siebie, tj. funkcjonowanie KOWR, a jedną czwartą wydatków określał jako „wydatki związane z działalnością w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu WRSP”.

Wszystko jasne?

Przypomnijmy, że oceniając wykonanie budżetu państwa za 2019 rok Najwyższa Izba Kontroli wskazała na nieprawidłowości dotyczące ZWRSP: chodziło o udzielanie poręczeń i gwarancji, zaciąganie zobowiązań niemających pokrycia w planie finansowym Zasobu oraz niecelowe działanie polegające na sprzedaży produktów stanowiących zastaw rejestrowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa poniżej ustalonej wartości.

Więcej: NIK o nieprawidłowościach dotyczących poręczeń z ZWRSP

Pytanie, komu i do czego służy KOWR pozostaje otwarte. Czy tegoroczne sprawozdanie finansowe KOWR będzie pełniejsze i ułatwi chociażby NIK ocenę, a posłom procedowanie nad wykonaniem budżetu państwa?

- Proszę państwa, remanent w zieleniaku robi się dłużej i staranniej – mówił w Sejmie w lipcu ubiegłego roku podczas debaty nad wykonaniem budżetu państwa za 2019 rok poseł Grzegorz Braun, Konfederacja.

Obie informacje KOWR w załącznikach.