Kombajn na drodze. Niestety, wciąż aktualny problem

Kombajny na drogach to wciąż trudny temat, fot. Andris Ivanovs z Pixabay

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych po raz kolejny zwrócił się do do Ministra Infrastruktury, Andrzeja Adamczyka, z wnioskiem dotyczącym zmian w obowiązujących przepisach, które umożliwią poruszanie się kombajnów na drogach. Tym razem chodzi o obecność maszyn z podłączonym zespołem pożniwnym o szerokości do 5 m na drogach publicznych. Czy uda się doprowadzić do zmiany prawa w tej tak ważnej dla rolników kwestii?

Aktualnie - jak zwraca uwagę samorząd rolniczy - pojazd wolnobieżny, ciągnik rolniczy lub zespół pojazdów, składający się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej (np. kombajn zbożowy ze zdemontowanym hederem), może uzyskać zezwolenie na przejazd jako pojazd nienormatywny, jeśli jego szerokość przekracza 3 m, ale nie przekracza 3,5 m. Natomiast pojazd przekraczający tę szerokość musi posiadać zezwolenie kategorii V, które wydają Urzędy Miast na prawach powiatu lub Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Jednakże, w przypadku kolizji drogowej, ubezpieczyciel może zakwestionować wypłatę odszkodowania, gdy kombajn nie spełniał warunków umożliwiających poruszanie się po drodze publicznej. Czytaj więcej Czy masz wystarczające uprawnienia do pracy z ładowarką teleskopową? Nie narażajmy rolników na kary Jak zauważa KRIR, obecnie stosowany sprzęt rolniczy jest duży i ciężki, dlatego konieczne jest dostosowanie przepisów, które umożliwią spełnienie warunków i uprawnienia do przejazdu po drogach publicznych bez narażania rolników na karanie za naruszenie przepisów, co często wiąże się z dotkliwymi konsekwencjami finansowymi. - W kontekście intensywnych prac prowadzonych w gospodarstwach rolnych, zwłaszcza podczas zbiorów plonów, wprowadzenie możliwości poruszania się kombajnów z hederem o szerokości do 5 m po drogach publicznych, pod warunkiem posiadania odpowiedniego oświetlenia ostrzegawczego lub eskortowania przez pojazd wyposażony w oświetlenie ostrzegawcze, przyspieszyłoby proces zbiorów, ograniczyło ilość wypadków w trakcie żniw oraz ułatwiło pracę rolników i operatorów kombajnów - podkreśla w piśmie do ministra infrastruktury prezes Wiktor Szmulewicz. Zarząd KRIR wezwał Ministra Infrastruktury do zainicjowania zmian w obowiązujących przepisach w celu umożliwienia bezpiecznego poruszania się kombajnów z podłączonym zespołem pożniwnym o szerokości do 5 m po drogach publicznych. - Zmiany te przyczynią się do zwiększenia efektywności zbiorów, poprawy bezpieczeństwa oraz ułatwienia pracy rolnikom - zaznacza prezes KRIR. Czytaj więcej Ile za kombajn i prasę? Ceny usług w żniwa 2023 r. Kolejne podejście do zmiany przepisów Dodajmy, że to już kolejne podejście KRIR do zmiany w obowiązujących przepisach dot. poruszania się kombajnów na drogach: Czytaj więcej Ministerstwo Infrastruktury odpowiada KRIR w sprawie legalizacji szerszych pojazdów rolniczych Czytaj więcej KRIR walczy o legalizacje szerszych pojazdów rolniczych

