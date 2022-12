Rolnictwo węglowe i sekwestracja węgla w glebach z tematów-ciekawostek jedynie dla wtajemniczonych stały się jednym z głównych wątków nowej polityki rolnej UE. Pytania piętrzą się m.in. w kwestii kredytów węglowych - odpowiemy na nie podczas konferencji regionalnych Farmera.

Rolniku, uprawiaj węgiel

Unia Europejska za jeden z najważniejszych kierunków swoich działań obrała ratowanie klimatu - i mobilizuje do niego rolników. Doskonałym przykładem z rodzimego podwórka jest choćby ekoschemat "Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi", którego celem jest m.in. promowanie wśród producentów rolnych praktyk, które czynią rolnictwo bardziej przyjazne dla klimatu.

Osobną kwestią są natomiast kredyty węglowe. 30 listopada Komisja Europejska przedstawiła swoją propozycję wdrożenia ogólnounijnego, jednolitego systemu certyfikacji usuwania CO 2 z atmosfery m.in. przez rolników. Jak mówił Frans Timmermans, sprzedaż kredytów węglowych, potwierdzających usunięcie dwutlenku węgla z atmosfery dzięki działaniom podjętych przez rolników, ma stać się dla nich dodatkowym źródłem dochodu.

Póki co wydaje się to dość abstrakcyjnym zagadnieniem, ale to tylko kwestia czasu, gdy węgiel stanie się swego rodzaju nową uprawą w gospodarstwach. Jak to zrobić? Jednym z wykładów, jakiego wysłuchają uczestnicy konferencji, będzie "Kredyty węglowe – o czym powinni wiedzieć rolnicy wobec pakietu legislacyjnego Komisji Europejskiej? Jakie praktyki będą najlepsze?". Wygłosi go dr hab. Grzegorz Siebielec, kierownik Zakładu Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów IUNG-PIB.

Sekwestracja węgla to nie bułka z masłem

Jak podkreśla dr hab. Grzegorz Siebielec, wejście do systemu certyfikacji usuwania CO 2 z atmosfery będzie na razie nieobowiązkowe, zaś w obliczu zachęt Komisji Europejskiej do podjęcia działań na rzecz sekwestracji węgla należy odpowiedzieć sobie na dwa podstawowe pytania. Po pierwsze - na które praktyki warto stawiać i czy gospodarstwo jest gotowe na ich wdrożenie (np. pod kątem parku maszynowego); po drugie - czy wdrożenie danych działań pozwoli na dodatkowe korzyści dla gleby, poza działaniem proklimatycznym?

Jeden kredyt węglowy to jedna tona usuniętego dwutlenku węgla. To sporo, biorąc pod uwagę, że sam proces sekwestracji jest długotrwały.

- Przyrost zawartości węgla w glebie to proces powolny, którego nie da się analitycznie stwierdzić w ciągu roku czy dwóch. Żeby pierwsze, pożądane efekty po pierwsze - uzyskać, a po drugie - udowodnić, potrzebne jest 5-8 lat - mówi dr Siebielec.

Co jednak, gdy dany rolnik zrezygnuje z certyfikacji i postanowi np. zaorać swoje pola lub zrezygnować z wprowadzania materii organicznej do gleby? Ekspert tłumaczy, że proces odwrotny - czyli utraty zmagazynowanego dwutlenku węgla również nie jest bardzo szybki. Jednocześnie dodaje, że możemy się spodziewać, że z czasem zarówno Unia Europejska, jak i cały rynek oraz konsumenci będą wdrażać kolejne formy zachęt dla rolników, by produkowali oni w zgodzie z zasadami rolnictwa węglowego i zrównoważonego. Może np. stać się tak, że rolnicy, którzy certyfikują sekwestrację węgla w swoich gospodarstwach, będą uzyskiwali wyższe ceny w skupach.

Dla kogo certyfikaty i sekwestracja?

Zdaniem dr. Siebielca sekwestracja węgla w glebie najłatwiejsza będzie dla tych rolników, którzy gospodarują na glebach o niskiej wyjściowej zawartości węgla organicznego.

- System glebowy broni się przed drastycznymi zmianami. Gdy glebę mamy już bogatą w węgiel, nie będziemy w stanie "nadbudować" w niej znacznych ilości węgla - zaznacza ekspert.

Tutaj rodzi się pytanie - czy rolnicy, którzy gospodarują na glebach żyznych, bogatych w materię organiczną, będą również wyróżnieni za działania, które chronią przed ubytkiem węgla? Specjalista zaznacza, że równie ważnym - jeśli nie ważniejszym - zadaniem jest ochrona istniejącej już w glebach materii organicznej, niż jej dodawanie do słabych gleb.

O sekwestracji węgla w glebach i certyfikatach węglowych będziemy rozmawiać podczas konferencji "Kierunek Innowacja" w sesji III: Rolnictwo regeneratywne wobec kredytów węglowych.

