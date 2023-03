KRIR wnioskował do Minister Klimatu i Środowiska o zwiększenie dofinansowania na usuwanie z gospodarstw odpadów, w tym również opon rolniczych.

Z powodu niskich dopłat gminy nie są zainteresowane usuwaniem odpadów z działalności rolniczej - uważa rolniczy samorząd. Zarząd KRIR zwrócił się do Minister Klimatu i Środowiska Anny Moskwy o zwiększenie dofinansowania z 500 zł/t odpadów do 800 zł/t.

Konieczność utylizacji odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów czy opakowań np. big-bagów po nawozach, stanowi wyzwanie zarówno dla rolników, jak i samorządów lokalnych. Krajowa Rada Izb Rolniczych w piśmie do minister środowiska przyznaje, że program dofinansowania usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej to "inicjatywa, która stanowi ważny krok w kierunku ochrony środowiska", jednak z powodu niskiego stopnia dofinansowania nie cieszy się ten program należytym zainteresowaniem.

Ekologia kosztuje

Jak zauważają izby: "obecne dofinansowanie wynoszące 500 zł/t nie pokrywa kosztów związanych z usuwaniem odpadów w sposób ekologiczny i bezpieczny dla środowiska, dlatego wiele gmin nie decyduje się na przystąpienie do programu". W związku z tym KRIR wnioskuje o podwyższenie dofinansowania do 800 zł/t, co w opinii rolników zachęci więcej gmin do partycypacji w programie.

Jednocześnie KRIR postulował o rozszerzenie wspomnianego programu dofinansowania o odbiór opon rolniczych. "Opony stanowią znaczący problem dla środowiska, ponieważ ich nieprawidłowe usuwanie skutkuje zanieczyszczeniem gleby i wody. Dlatego uważamy, że rozszerzenie programu dofinansowania na opony rolnicze będzie kolejnym ważnym krokiem w kierunku ochrony środowiska." - argumentuje Krajowa Rada Izb Rolniczych.