Państwo Alicja i Krzysztof Pędrak mieszkają w Hrubieszowie, mieście położonym w woj. lubelskim. Tuż obok, znajduje się wieś Dziekanów - właśnie tam zlokalizowane jest gospodarstwo Pędraków. Gleby idealne dla produkcji rolniczej – I klasa czarnoziemów, sprawiają, że jest to rejon typowo rolniczy. Cóż chcieć więcej, powiedziałby niejeden rolnik. Okazuje się, że i w takim miejscu trudno prowadzić spokojnie działalność rolniczą. Bowiem jak twierdzi Krzysztof Pędrak, według swoich sąsiadów stwarza on zagrożenie swoją pracą, nie tylko dla nich, ale także dla pozostałej społeczności wsi Dziekanów.

Krzysztof Pędrak nie zawsze był związany z rolnictwem. Początkowo pracował w piekarni, jednak po przebytej chorobie (zapalenie mięśnia sercowego) musiał zrezygnować z zawodu. Postanowił skupić się na prowadzeniu gospodarstwa rolnego, które obecnie ma powierzchnię ok. 60 ha.

-Część ziemi odziedziczyłem po rodzicach, a w 2005 r. kupiłem z żoną działkę w Dziekanowie, która wcześniej stała wiele lat nieużytkowana. Rozbudowałem ją, postawiłem budynki gospodarcze, zainwestowałem w maszyny rolnicze. Swego czasu pojawił się u mnie sąsiad, oznajmiając, że chce wybudować budynek mieszkalny na granicy działek. Nie zgodziłem się na to. Właściwie od tamtego okresu zaczęły się pojawiać u mnie kontrole różnych instytucji – nie tylko rolniczych – wyjaśniał Pędrak.

Od 2007 roku kontrole są codziennością dla państwa Pędraków. Są prowadzone m.in. Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcję Ochrony Środowiska, Policję, a nawet Straż Pożarną i nadzór budowlany.

-Kontrole nie są zapowiadane, poza strażą pożarną. Złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury o wszczęcie postępowania sądowego, za groźby karalne. Po przesłuchaniu świadków, sąsiad został skazany przez Sąd Rejonowy w Hrubieszowie. Wówczas odwołał się on od wyroku do Sądu Okręgowego w Zamościu, który warunkowo umorzył postępowanie na okres próby jednego roku – mówiła Alicja Pędrak.