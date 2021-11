Kowalczyk: Chcemy, by przetwórstwo było mniejsze i bardziej przyjazne

Podczas swego wystąpienia w czasie IX edycji konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie minister rolnictwa Henryk Kowalczyk podkreślił, że przetwórstwo żywności powinno ulec zmianie.

Jednym z ułatwień dla rolników w ramach Polskiego Ładu ma być możliwość bezpłatnego korzystania z miejsc przeznaczonych dla handlu bezpośredniego. Rolnicy będą mogli z nich korzystać w piątki i soboty. równocześnie zostanie podniesiony limit sprzedaży bezpośredniej z obecnych 40 000 zł do 100 000 zł. Dzięki temu rolnicy będą mogli sprzedać to co wyprodukują w swoich gospodarstwach z pominięciem pośredników.

Bardziej przyjazne przetwórstwo

W programie Polski Ład została zarezerwowana kwota 4,5 mld, która zostanie przeznaczona na wsparcie przetwórstwa. Jak zauważył minister rolnictwa Henryk Kowalczyk przetwórstwo w Polsce jest dobrze rozwinięte ale niestety jest ono skoncentrowane i nie jest w rękach rolników. Chcemy aby to przetwórstwo było mniejsze, bardziej przyjazne rolnikom oraz położone bliżej gospodarstw. Chcemy tą zarezerwowaną kwotę przeznaczyć na rozwój małego przetwórstwa, grup zrzeszających rolników oraz na spółdzielnie. Wszystko po to by rolnicy mogli sami przetwarzać to co produkują w gospodarstwach i dzięki temu zachować wartość dodaną u siebie. Mam nadzieję, że kwota ta pozwoli na przejście przetwórstwa w ręce rolników. - podkreślił Kowalczyk.