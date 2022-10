15 lipca br. Polska przekazała do Komisji Europejskiej nowy Krajowy Program Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej, który będzie obowiązywał od początku przyszłego roku. Został on mocno zmieniony w porównaniu do jego pierwotnej wersji. O te zmiany zabiegali przede wszystkim hodowcy zwierząt w Polsce. KPS został mocno uproszczony. Jednakże nie wszystkie postulaty płynące od zwolenników zmiany planu strategicznego zostały uwzględnione.

O nowy Krajowy Plan Strategiczny zabiegał Janusz Wojciechowski, unijny komisarz ds. rolnictwa. Niejednokrotnie podkreślał, że ten dokument jest doskonałym miejscem do tego, żeby podnieść opłacalność produkcji zwierzęcej. Za zmianami lobbował parlamentarny zespół na czele z Grzegorzem Wojciechowskim, a sam poseł nie ukrywał nigdy, że to właśnie on był tym, które je zapoczątkował. Poseł Wojciechowski opracował nowe zasady dla ekoschematów i wspólnie z hodowcami dopiął swego, bo zmiany w KPS zaszły, a to oznacza, że ma być więcej pieniędzy w nowej perspektywie finansowej na zapewnienie zwierzętom podwyższonego dobrostanu.

Nowe spojrzenie na ekoschematy pojawiło się 10 czerwca br. i było – o czym pisaliśmy w „Farmerze” – przygotowane przez wspomnianego powyżej posła Wojciechowskiego. W bardzo szybkim tempie doszło do wielu spotkań z hodowcami i w ciągu miesiąca pierwotna propozycja resortu rolnictwa została wywrócona do góry nogami i znalazła się ostatecznie w KPS, który trafił na biurko innego Wojciechowskiego, komisarza ds. rolnictwa UE.

Wszystkie związki reprezentujące w Polsce hodowców zwierząt przyklasnęły jej. Nie pamiętam, kiedy wcześniej – poza „Piątką dla zwierząt” – środowisko to było tak mocno zjednoczone. Proponowane ekoschematy miały charakter proprodukcyjny i powszechny. Jednak nie wszystkie z nich znalazły się w ostatecznej wersji KPS. Mimo tego te zmiany mają zapewniać rolnikom godziwe dochody w szczególności przez zwiększenie produkcji oraz udziału wartości dodanej w produkcji końcowej. Poza tym ich przewagą ma być powszechność w dostępie do nich. Każdy producent będzie mógł z palety ekoschematów wybrać sobie te, które chce czy też może realizować, za co otrzymywałby pieniądze.

Propozycja wypracowana przez Grzegorza i Janusza Wojciechowskich wspólnie ze związkami hodowców zwierząt w Polsce zakładała, że będą obowiązywały w nowej perspektywie tylko trzy ekoschematy, czyli dobrostan zwierząt (dla wszystkich gatunków), rolnictwo węglowe (agrotechnika) i rośliny miododajne. Wszystkie z nich zawierały paletę działań do realizacji, której przypisano punkty. Miało być prosto i zrozumiale dla rolników.

Z początku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ogóle nie chciało słyszeć o jakichkolwiek zmianach w Krajowym Planie Strategicznym, twierdząc, że jest już na nie za późno i że propozycja zmian nie została poddana naukowej ocenie. W ciągu miesiąca urzędnicy radykalnie zmienili swoje zdanie i zmiany w KPS zostały wprowadzone, co Henryk Kowalczyk, wicepremier i minister rolnictwa, ogłosił 15 lipca br.

W resortowej propozycji, która zostanie przyjęta przez Komisję Europejską, znalazło się wiele elementów z propozycji wypracowanej przez Wojciechowskich z hodowcami, jednak nie wszystkie z nich. Resort rolnictwa zaproponował ostatecznie sześć ekoschematów. W zmienionym KPS znalazły się następujące ekoschematy: dobrostan zwierząt, uprawa roślin miododajnych, produkcja roślinna w systemie zintegrowanym, retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych, biologiczna ochrona roślin i rolnictwo węglowe.

Co do zasady rolnicy mogą sobie wybrać, które z nich chcą realizować. Oczywiście będą to dla nich dodatkowe wymagania ponad normy zapisane w prawie. Jednakże niektóre zapisy dobrostanu zwierząt w ostatecznej wersji planu strategicznego budzą kontrowersje i nie są tożsame z propozycjami złożonymi przez hodowców. Spójrzmy, które z nich wprowadził resort i które z nich zaskoczyły hodowców bydła i świń – w kolejnych dwóch artykułach zostały one opisane.