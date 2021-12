KRIR w sprawie rekompensat dla gospodarstw agroturystycznych w strefie stanu wyjątkowego

Rolnicze samorządy domagają się odszkodowań dla gospodarstw agroturystycznych, działających na obszarach objętych ograniczeniami w związku ze stanem wyjątkowym.

21 grudnia br. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Sportu i Turystyki Kamila Bortniczuka w sprawie rekompensat dla gospodarstw agroturystycznych, ponoszących straty wskutek wprowadzenia stanu wyjątkowego w części Podlasia i Lubelszczyzny. Izby domagają się przede wszystkim jasnej odpowiedzi, czy regulacje wynikające z ustawy z dnia 29 września 2021 r. o rekompensatach w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego, obejmują również odszkodowania dla gospodarstw agroturystycznych. W opinii samorządu, rekompensaty właścicielom gospodarstw agroturystycznych jak najbardziej się należą i to za cały okres trwania stanu wyjątkowego i obowiązywania wprowadzonych ograniczeń.

Jak zauważa KRIR we wniosku do ministra, ustawa o rekompensacie w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego, jako podmioty uprawnione do uzyskania pomocy wylicza przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie, oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie gastronomii.

„Ponadto, zgodnie z art. 2a ust. 1 ww. ustawy, rekompensata przysługuje także podmiotom, o których mowa w art. 1, prowadzącym działalność na obszarze objętym czasowym zakazem przebywania, o którym mowa w art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1776 oraz z 2021 r. poz. 1918 i 2191). Jednakże, w takim przypadku rekompensata przysługuje jedynie za okres 30 dni trwania zakazu przebywania w wysokości 65% średniego miesięcznego przychodu podmiotu z prowadzonej przez niego działalności na obszarze objętym czasowym zakazem przebywania, w okresie obejmującym 3 wybrane miesiące z 6 miesięcy poprzedzających wprowadzenie tego zakazu (art. 2a ust. 2).” – zauważa w swoim wystąpieniu KRIR.

Izby domagają się więc potwierdzenia, że rekompensata o której mowa w ustawach, może być również przyznana podmiotom prowadzącym gospodarstwa agroturystyczne. KRIR prosi również o wydłużenie okresu, za który może być przyznana rekompensata dla takich podmiotów do całego okresu, w którym obowiązywał zakaz czasowego przebywania.

„Zgodnie bowiem z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi (Dz. U. z 2021 r. poz. 2193), zakaz ten obowiązuje od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 1 marca 2022 r. Tymczasem rekompensata może być przyznana jedynie za 30 dni." – argumentuje rolniczy samorząd.