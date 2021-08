KRIR wnioskował o przedłużenie terminu wysiewu międzyplonów

Po apelach rolników z wielu regionów zarząd KRIR wnioskował do ministra rolnictwa o wydłużenie terminu wysiewu międzyplonów do 4 września.

Pogoda pokrzyżowała plany wielu rolników w całym kraju. Nawalne deszcze i burze uniemożliwiły zebranie wszystkich plonów. W związku z tym nierealne staje się dla nich dotrzymanie obowiązującego terminu wysiewu międzyplonów do 20 sierpnia.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wnioskował do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przedłużenie terminu wysiewu międzyplonów ścierniskowych do 4 września i możliwość utrzymania ich na polu przez 8 tygodni. „Konieczne jest konsekwentne przedłużenie możliwości składania oświadczenia o terminie wysiewu tzn. w ciągu 7 dni od daty wysiewu, a najpóźniej do dnia 12 września 2021 r.” – czytamy w komunikacie KRIR.

Jednocześnie samorząd rolniczy zwraca uwagę, że brak decyzji w tej sprawie narazi na sankcje i utratę części płatności wielu rolników, którzy realizują pakiety rolno-środowiskowe w ramach PROW 2014-2020 lub zadeklarowali obszary EFA.