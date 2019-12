KRiRW uzupełniła skład, przewodniczący zaproponował temat do dyskusji na forum Sejmu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi liczy teraz 36 posłów: 21 z PiS, z KO – 9, z PSL-Kukiz'15 – 3, z Lewicy – 2 i 1 z Konfederacji.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW) to komisja duża, co oznacza, że może liczyć 39 posłów – 20 z PiS, 11 z KO, 4 z Lewicy, 3 z PSL-Kukiz’15 i 1 z Konfederacji.

Jak już informowaliśmy, obecny skład komisji nie odzwierciedlał tych możliwości. Wczoraj Sejm postanowił o dokonaniu zmian w składzie komisji i włączył do niej jeszcze:

- poseł Martę Golbik (KO)

- posła Lecha Kołakowskiego (PiS)

- posła Tomasza Kostusia (KO)

- poseł Iwonę Marię Kozłowską (KO)

- posła Ryszarda Wilczyńskiego (KO).

Zatem teraz jest w KRiRW 36 posłów: 21 z PiS, z KO – 9, z PSL-Kukiz'15 – 3, z Lewicy – 2 i 1 z Konfederacji.

PiS o 1 posła przekroczyło liczbę wynikającą z parytetu dla tego klubu w komisji. Nadal zbyt mało jest w KRiRW przedstawicieli KO (niewykorzystane 2 miejsca) i Lewicy (też 2 miejsca).

Do prac w KRiRW nie włączyli się posłowie Marek Sawicki i Czesław Siekierski.

W kontekście niedawnego odrzucenia przez komisję propozycji włączenia do porządku dziennego posiedzenia Sejmu informacji o ASF trzeba dodać, że została zaplanowana informacja bieżąca w sprawie "Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030", wnioskował o nią Klub Parlamentarny PiS do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - przedstawiciel wnioskodawców to poseł Robert Telus, przewodniczący KRiRW. Informacja będzie przedstawiona 20 grudnia, w drugiej części drugiego posiedzenia Sejmu, przerwanego wczoraj.

Więcej o informacji w sprawie ASF: Problem ASF to temat dla KRiRW, a nie Sejmu

- Mamy do czynienia z taką oto sytuacją, że minister konstytucyjnie odpowiedzialny za rolnictwo w Polsce za ASF wini poprzedników politycznych i dziki. Po pierwsze, potrzebna jest w tej Izbie debata, która uzmysłowi tym, którzy w to wątpią, że problem ASF nie dotyczy tylko rolników, ale jest problemem całej polskiej gospodarki i wszystkich konsumentów w tym kraju. Po drugie, ten punkt jest potrzebny, aby wreszcie po wielu miesiącach ogłosić skuteczny program zwalczania ASF-u, z wyznaczeniem środków. Panie ministrze, teraz przyjeżdżają protestować rolnicy, a za chwilę Polacy będą protestować przeciwko wysokim cenom wieprzowiny - mówił poseł Krzysztof Paszyk.

Konwent Seniorów nie zgodził się na wysłuchanie przez Sejm informacji o ASF - wyjaśniła marszałek Elżbieta Witek.

Więcej: Sejm: opozycja wnioskowała m.in. o przedstawienie informacji ws. ASF

Więcej o składzie komisji:

Sejm powołał Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi

KRiRW zdominowana przez PiS