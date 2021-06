Krzysztof Jurgiel przeciwko likwidacji chowu klatkowego

Biorąc pod uwagę stan prawny w zakresie dobrostanu zwierząt oraz poziom rozwoju rolnictwa w UE, rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie inicjatywy obywatelskiej "Położyć kres erze klatek" jest w obecnej sytuacji zbędna – uważa europoseł Krzysztof Jurgiel.

Europoseł Krzysztof Jurgiel uznał inicjatywę polegającą na likwidacji chowu klatkowego za przedwczesną i źle przygotowaną.

Rezolucję w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Skończmy z chowem klatkowym" PE przyjął podczas posiedzenia 10 czerwca.

Europoseł Krzysztof Jurgiel obala kolejne stwierdzenia inicjatywy „Koniec Ery Klatek”, która twierdzi, że „klatki są co roku przyczyną cierpienia ogromnej liczby zwierząt gospodarskich i są one niepotrzebnym okrucieństwem.”. Twierdzenie to nie jest poparte dowodami i nie ma zastosowania do aktualnej sytuacji w rolnictwa w UE – podaje europoseł.

Jak uważa, obecnie zwierzęta hodowane przez rolników w UE są trzymane w klatkach spełniających wszelkie przepisy dobrostanu zwierząt. Zwierzęta te nie cierpią, a wręcz przeciwnie: odwzajemniają się hodowcom wysoką wydajną i zdrową produkcją.

Zakaz niehumanitarnego traktowania zwierząt jest od lat wprowadzony przez przepisy o dobrostanie w państwach członkowskich UE.

Konieczne jest profesjonalna ocena skali problemu. Dopiero po dokonaniu analizy sprawności obowiązujących przepisów UE (do 2023) w zakresie dobrostanu zwierząt będzie można podjąć poważną dyskusję o dobrostanie zwierząt i inicjatywy klatek – uważa europoseł Krzysztof Jurgiel.

Cała wypowiedź europosła Krzysztofa Jurgiela wygłoszona podczas sesji plenarnej 10.06.2021 w załączniku.