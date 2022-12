Kontrole zboża napływającego do nas z Ukrainy zostały zintensyfikowane – przekonuje wojewoda lubelski. Zaprasza on rolników żeby wspólnie z państwowymi służbami uczestniczyli w kontrolach ziarna, które wjeżdża do nas z Ukrainy. Tymczasem minister rolnictwa wprowadza zakaz na przywóz tzw. ziarna technicznego, a unijny komisarz ds. rolnictwa zmienia zdanie co do ochrony wspólnotowego rynku. Zamieszanie wokół ukraińskiego eksportu ziarna trwa w najlepsze.

Czara goryczy przelała się? Ziarno z Ukrainy „brudzi” rynek i dostrzega to także Komisja Europejska. Czy podejmie jakiekolwiek działania zaradcze w tej kwestii? Czas pokaże.

Na razie minister rolnictwa wprowadził zakaz przywozu zboża technicznego z Ukrainy. Czym jest to zboże i czy to właściwe jego określenie?

Wydawałoby się, że w XXI wieku ludzkość jest w stanie poradzić sobie z wieloma wyzwaniami poza okiełznaniem wojny. Okazuje się, że kontrola jakości zboża napływającego z Ukrainy na teren Unii Europejskiej jest poza naszym zasięgiem!

Sytuacja na rynku zbóż mówiąc bardzo delikatnie jest niekorzystna dla producentów. Wymknęła się ona spod kontroli już kilka miesięcy temu, gdy Komisja Europejska zdjęła kontyngenty ilościowe m.in. na eksport zbóż z Ukrainy. Od tej pory nasza granica z Ukrainą jest tak samo traktowana dla eksportu płodów rolnych, jak granica Polski z Niemcami, czy też innymi krajami z Unii Europejskiej. Ziarno wjeżdża do nas, a ci co go sprowadzają powinni poddawać go jedynie kontroli jakościowej w zależności od tego, jaką jego jakość deklarują. Tak to wygląda na papierze, a jak jest w praktyce? Rolnicy maja ogromne wątpliwości, co do działania naszych służb kontrolnych. Poza tym nie wiedzą, czy zboże, które jest deklarowane na granicy jako zboże techniczne w ogóle jej podlega i czy to zboże jest faktycznie zbożem nie nadającym się do przetwórstwa?

Zboże techniczne kontra jakościowe

Sprawę powyższego procederu nagłośnił Gustaw Jędrejek, prezes Lubelskiej Izby Rolniczej. W jego ocenie zboże techniczne zamiast na cele energetyczne trafia np. do młynów czy też do produkcji pasz. Po pierwsze nie wiadomo, czy ono faktyczne jest złej jakości i czy jest zbożem technicznym, po drugie jeśli jest nim, to ci którzy je przetwarzają dopuszczają się przestępstwa. I po trzecie, być może eksporterzy i importerzy znaleźli lukę w przepisach i skrzętnie ją wykorzystują w granicznych deklaracjach omijając kolejki na granicy i zyskując czas.

Jakość zbóż w handlu określa rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 687/2008 z 18 lipca 2008 r. „ustanawiające procedury przejęcia zbóż przez agencje płatnicze lub agencje interwencyjne oraz metody analizy do oznaczania jakości zbóż”. Dzieli ono zboża pod kątem jakościowym na te, które podlegają interwencji i na te, których agencje płatnicze nie kupią (w ramach działań rynkowych, może dochodzić do zakupów interwencyjnych zbóż, jednakże od bardzo dawna ten mechanizm nie był wykorzystywany we Wspólnocie).

Wspomniane rozporządzenie mówi, że zboża, aby mogły być objęte zakupami interwencyjnymi, muszą charakteryzować się solidną, właściwą jakością handlową. Uznaje się, że zboża są solidnej, właściwej jakości handlowej, jeśli posiadają typowy dla danych zbóż kolor, są wolne od obcych zapachów i żywych szkodników (w tym roztoczy) w każdym stadium rozwoju i spełniają minimalne wymogi jakościowe oraz jeśli ich poziomy zanieczyszczeń, w tym radioaktywności, nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych poziomów ustanowionych przez prawodawstwo wspólnotowe.

To rozporządzenie nie mówi nic o tzw. zbożu technicznym. Nie znajdziemy w nim takiego określenia. Rozróżnia ziarno zbóż pod kątem jego jakości, przypisując jemu określone parametry: wilgotność, wspomniane ilości zanieczyszczeń, ciężar właściwy, liczbę opadania i wskaźnik sedymentacji (dwa ostatnie tylko dla pszenicy). Nie ma sensu w tym miejscu podawania szczegółowych wymogów jakościowych, bo nimi niech zajmują się odpowiednie urzędy. W każdym bądź razie, nazwa „zboże techniczne”, która pojawiła się w ostatnim czasie w odniesieniu do ziarna, które wjeżdża na terytorium UE z Ukrainy jest mocno wypaczająca jego jakość, bo wskazuje, że nie nadaje się ono do niczego więcej niż do spalenia, a tak nie jest.

Ból głowy ministra rolnictwa

Henryk Kowalczyk zamknął granicę na przywóz do Polski z Ukrainy ziarna technicznego – o czym poinformował podczas posiedzenie Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Od poniedziałku zboże takie nie przekroczy granicy – poinformował. Nie rozumiem tej deklaracji, nie zagłębiając się w to, w jakim rozporządzeniu została ona opublikowana? Czy decyzja pana Kowalczyka oznacza, że teraz każdy transport zmierzający z ziarnem w głąb Unii Europejskiej będzie kontrolowany na granicy pod kątem jego jakości? Czy to, które nie będzie odpowiadało wymogom zakupów interwencyjnych będzie zawracane? Nie wiem także, jakie ilości ziarna o niższej jakości wpłynęły do nas? Minister podając informacje o przywozie ilościowym zbóż z Ukrainy nie rozbija tych wielkości na te nadające się do interwencji i nienadające się.

Ogłoszenie powyższego zakazu na pewno nie nastąpiło w drodze unijnego rozporządzenia. Janusz Wojciechowski, unijny komisarz ds. rolnictwa zadeklarował podczas wystąpienia w Senacie w obecności wicepremiera i ministra rolnictwa, że Komisja Europejska dostrzega problem, jakim jest przywóz zbóż z Ukrainy na terytorium naszego kraju i że podejmie działania w tym zakresie, takie które będą chroniły rolników w Unii Europejskiej. Nie wskazał wprost jakich rozwiązań mogą spodziewać się polscy producenci. Na jego słowa szybko zareagował Henryk Kowalczyk, który powiedział, że Polska nic w tej sprawie więcej zrobić nie może, przypominając że jesteśmy zewnętrzną granicą Unii Europejskiej.

Co z patrolami?

W związku z powyższymi informacjami zupełnie bez pokrycia wydają się słowa wojewody lubelskiego pana Lecha Sprawki, który przekonywał rolników z Lubelskiej Izby Rolniczej, że sytuacja na granicy z Ukrainą w kontekście przywozu zbóż jest pod kontrolą. Jego rzeczniczka powiedziała nawet, że „kontrole zboża przekraczającego polską granicę prowadzone są na bieżąco przez wyznaczone do tego służby, natomiast ich intensyfikacja rozpoczęła się w miniony poniedziałek”. Dodała, że „miejsca kontroli są zgłaszane na bieżąco i sukcesywnie weryfikowane”.

Chyba znowu czegoś nie rozumiem? O ile są prowadzone kontrole, o których mówi wojewoda i jego rzeczniczka, to zastanawiam się czego one dotyczą? Zgodności deklaracji przywozowych zbóż ze stanem faktycznym, czyli w jakiej są one jakości? Jeśli tak, to oznaczałoby, że jedna państwowa służba kontroluje drugą. O ile pobieranie są próby ziarna z kontrolowanych samochodów, to co dzieje się w tym czasie z nimi, są zatrzymywane? Być może kontroli podlega miejsce docelowe przeznaczenia ziarna? To nie możliwe. W każdym bądź razie deklaracje urzędników wojewódzkich nie trzymają się kupy, abstrahując od zamieszania czym jest zboże techniczne.

W XXI wieku, w dobie najnowszych innowacyjnych technologii można bardzo łatwo zapanować nad zbożowym Armagedonem. Nie chodzi mi tylko o kontrolę jakości ziarna. Satelity szpiegują co tylko mogą, a takie systemy inwigilacji, jak Pegasus sprzedają nasze prywatne tajemnice. Tymczasem Polska jest bezradna wobec „ziarna technicznego” z Ukrainy. O tym, że mój kraj złożył broń w tej sprawie utwierdził mnie wojewoda lubelski, który zaproponował rolnikom udział w kontrolach prowadzonych przez państwowe służby. A może powinniśmy stworzyć lotne patrole, wspólne, kontrolerów, urzędników wojewódzkich, ministerstwa rolnictwa, aktywów państwowych i ministra klimatu i środowiska. Ktoś jeszcze chętny?

Pytamy m.in. o to w kolejnym odcinku „Iwana w Dybach”. Iwona Dyba i Radosław Iwański komentują ostatnie doniesienia z rynku zbóż. Na tapet wzięliśmy wypowiedzi, jakie padały podczas posiedzenia Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.