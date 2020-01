Kto poprowadzi „rzeźnię rolniczą”, a kto „rzeźnię o małej zdolności produkcyjnej”?

Nie wiadomo, kim będzie „podmiot prowadzący rzeźnię rolniczą” – bo takie określenie używane jest w rozporządzeniu ministra, powołującym do istnienia „rzeźnie rolnicze”.

Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej, weszło w życie 22 czerwca 2010 roku.

Rozporządzenie ministra „w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej, położonych na terenie gospodarstw” wejdzie w życie 18 lutego 2020 r.

Czym będą różniły się rzeźnie, których istnienie dopuszczają oba rozporządzenia?

Otóż „rzeźnie rolnicze” to też „rzeźnie o małej zdolności produkcyjnej”, ale muszą być położone „na terenie gospodarstw”.

Co z tego wynika z punktu widzenia właściciela przedsięwzięcia? Czy znaczy to, że „rzeźnię rolniczą” musi prowadzić rolnik albo chociaż właściciel gospodarstwa, na terenie którego jest położona?

Z rozporządzenia to nie wynika.

Kim może być „podmiot prowadzący rzeźnię rolniczą”? Czy musi być rolnikiem? Jak będzie opodatkowana ta działalność? – zapytaliśmy w MRiRW.

Ministerstwo w kwestiach podatkowych odesłało po odpowiedź do Ministerstwa Finansów, a na pozostałe pytania odpowiedziało tak: „w rzeźni rolniczej będą mogły być ubijane zarówno zwierzęta prowadzącego rzeźnię rolniczą, jak również zwierzęta pochodzące z gospodarstw położonych w tym samym powiecie co rzeźnia rolnicza lub w powiecie sąsiadującym z tym powiatem. Przepisy z zakresu prawodawstwa weterynaryjnego czy przepisy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt nie posługują się pojęciem <rolnik> . Funkcjonują natomiast pojęcia posiadacz zwierząt czy podmiot, który prowadzi określoną działalność (np. w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich). Przepisy o rzeźniach rolniczych muszą być spójne w ww. przepisami i używanymi w nich pojęciami.

Analogicznie w przepisach z zakresu bezpieczeństwa żywności jest mowa o podmiotach prowadzących określone przedsiębiorstwa spożywcze (np. rzeźnie) jako adresatach określonych w tych przepisach praw i obowiązków, a nie konkretnie rolnikach. Stąd używane w rozporządzeniu o rzeźniach rolniczych określenia. Niemniej jednak fakt, że rzeźnia rolnicza ma być zlokalizowana w gospodarstwie pośrednio wskazuje, że chodzi tu o rolników.”

Czy aby na pewno takie „pośrednie wskazywanie” zastępuje definicję i wystarczy? Wszak w gospodarstwie nie musi mieszkać tylko rolnik. Nigdzie nie jest też powiedziane, że gospodarstwo, w którym zlokalizowana będzie rzeźnia, musi być własnością właściciela rzeźni czy też „podmiotu prowadzącego rzeźnię”. Dalej nie wiadomo więc, czy „podmiotem prowadzącym rzeźnię rolniczą” musi być rolnik. Czy wręcz – zważywszy rozmiar przedsięwzięcia i podatek, jaki będzie konieczny do zapłacenia przez świadczącego takie usługi rzeźnicze – musi być nie-rolnik? Z przepisów podatkowych wynika konieczność bycia właśnie nie-rolnikiem - bo jest możliwość tylko określonego uzyskiwania dochodów spoza rolnictwa dla rolnika. Jak powiązać to z określeniem, że rzeźnia taka mieści się "w gospodarstwie"? Czy Ministerstwo Finansów to analizuje, czy też MRiRW, powołując do życia taki byt, jak "rzeźnie rolnicze"? – pytamy dalej i czekamy na odpowiedź.

