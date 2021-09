Kto reprezentuje rolników w rozmowach z rządem?

Jak wyłoniono organizacje, biorące udział we wczorajszym spotkaniu rolników z premierem?

Niestety, MRiRW nie udało się tego ustalić. Nie otrzymałam odpowiedzi na to pytanie, wydawałoby się oczywiste po tak rozreklamowanym wczorajszym spotkaniu.

Próżno szukać też wskazówek na stronie internetowej MRiRW - tu umieszczono tylko następującą listę organizacji, biorących udział w spotkaniu (stan na godz. 13): Podczas dzisiejszych konsultacji reprezentowane były następujące organizacje i związki zawodowe rolników: Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw, COBORU, Polska Izba Nasienna, Izba Zbożowo-Paszowa, NSZZ RI „Solidarność”, Zarząd ZPPRP, Narodowa Rada Rozwoju działająca przy Prezydencie RP, Polskie Stowarzyszenie Producentów i Przetwórców Konopi Przemysłowych (w organizacji), Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego, Krajowa Rada Drobiarstwa, Ogólnopolski Związek Producentów Drobiu "POLDRÓB", Krajowa Rada Izb Rolniczych, Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych "Solidarność", Związek Zawodowy Rolnictwa "Samoobrona", Związek Zawodowy Rolników "Ojczyzna", Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych "Solidarność". Zaproszeni na spotkanie członkowie Agrounii nie chcieli wziąć w nim udziału.

Zatem NSZZ RI „Solidarność” wystąpił potrójnie. Czy to jeden związek, a tylko w trzech osobach, czy może trzy – i które frakcje wobec tego przyszły? I dlaczego na spotkaniu, którego „dominującym tematem rozmów” była „tematyka walki z ASF” (jak głosi notatka MRiRW) na 16 organizacji -przedstawicieli rolników było kilka organizacji drobiarzy i przedstawiciele rolników uprawiających rośliny? Dlaczego byli reprezentanci uprawiających konopie, znajdujący się jeszcze „w organizacji”, a nie było już zorganizowanych związków, działających od lat? Dlaczego było 16 organizacji (jedna w trójnasób, więc może 18? – czy ta lista to tak wiele pozycji, że nie można tego ustalić?), a nie np. 90, skoro tyle współpracuje z MRiRW na co dzień, konsultując projekty przepisów? Czy zaproszeni byli przedstawiciele organizacji, związków zawodowych, czy może fundacji? Wreszcie dlaczego na spotkanie przyszli dwaj przedstawiciele AGROunii:

Zatem: czy w ogóle wiadomo, kto był na wczorajszym spotkaniu rolników z premierem – a także po co i dlaczego?

Pytania o reprezentatywność organizacji rolników i sposób współpracy między nimi a władzą stawiane są od lat – bez odpowiedzi.

Wydawało się, że zabiegając o władzę w 2015 roku PiS wiedziało, że trzeba na nie odpowiedzieć.

Metody ustalenia reprezentatywności organizacji są, trzeba je stosować. Inaczej środowisko rolnicze – mając licznych przedstawicieli – nie może mieć reprezentacji. Ze stratą i dla rolników, i dla władzy. A korzyści? Tylko doraźne i tylko dla niektórych.