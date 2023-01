Zamęt w związku z importem zbóż z Ukrainy trwa w najlepsze. Wnioski, jakie z tego płyną są przerażające!

W grudniu 2022 r. napisałem na farmer.pl, komentarz odnośnie importu zbóż z Ukrainy poddając pod rozwagę rolnikom to, co mówią o tym politycy. Także wspólnie z Iwoną Dybą w materiale filmowym „Iwan w Dybach” wskazywaliśmy na brak rzetelnych informacji w powyższej kwestii. Od tamtej pory upłynął miesiąc, a obiekcji mam jeszcze więcej. Przez ten czas żadna instytucja państwowa nie wyjaśniła czym jest zboże techniczne i ile takiego zboża zostało wwiezione do Polski, czyli na terytorium Unii Europejskiej z Ukrainy i czy faktycznie trafiało ono do młynów lub do produkcji pasz dla zwierząt? W powyższych komentarzach poddaliśmy w wątpliwość istnienia właśnie takiej definicji zboża. Cisza panuje nadal. Nie doczekaliśmy się żadnego sprostowania. Co więcej, ciągle w przestrzeni informacyjnej pojawia się to określenie dla ziarna niespełniającego choćby norm zboża paszowego. Interesujące jest to, że instytucje państwowe, które odpowiadają za kontrolę graniczną produktów roślinnych, m.in. Główny Inspektorat Sanitarny i Główny Inspektorat Weterynarii nie posługują się wspomnianym powyżej określeniem. Żonglują nim tylko politycy (no i niestety dziennikarze i rolnicy), w związku z czym mam nieodparte wrażenie, jakby robili to celowo. O złe intencje nie posądzam swoich kolegów i koleżanek po fachu, ani rolników, polityków już tak.

Instytucje państwa nie informują

Żadna z instytucji państwowych nie stanęła na wysokości zadania i nie wyjaśniła, czym jest zboże techniczne. Nie wyjaśniła, bo każda z nich jest upolityczniona. Działa tylko w interesie polityków, zamiast dbać o interes obywateli. Mimo tego, że nie ma takiej definicji zboża – powtórzę to po raz kolejny – żadna nie zadała sobie trudu, żeby w interesie publicznym wyprowadzić obywateli z błędnego pojmowania sprawy. Instytucje pytane o to, co kontrolują i jakie kontrole zostały przez nie przeprowadzone skrupulatnie podają numery aktów prawnych na podstawie których działają i w zasadzie tyle. Dodają wprawdzie jeszcze, że kontrole przez nie prowadzone są rutynowe, a ich ilość zależy od oceny ryzyka, ale zupełnie nic poza tym. Jedna z nich (GIS) odpowiada za produkty importowane przeznaczone do celów spożywczych, druga (GIW) za paszowe – możemy się dowiedzieć. I tyle. Niektóre z nich o dane dotyczące ilości zbóż, jakie wpłynęły do nas z Ukrainy odsyłają do Krajowej Administracji Skarbowej. Z kolei KAS za podanie takich informacji żąda opłaty. Koło się zamyka, a zamieszanie wokół importu trwa nadal. Robią wszystko, te podmioty, żeby nie dopuścić do wyjaśnienia powyższych wątpliwości. Niestety, nie zależy też na tym reprezentantom rolników, czyli różnym organizacjom działającym w ich imieniu i w ich sprawach. Zazwyczaj jest tak, że wysyłają one pisma do Ministerstwa Rolnictwa w bolących rolników sprawach, czasami pójdą na jakieś rozmowy – wykazując się jakimś tam zainteresowaniem – resort im odpowiada, albo ich zbywa i na tym koniec. Często jest też tak, że mnożą one także bzdurne żądania, których spełnienie jest niemożliwe (m.in. śledzenie samochodów przywożących ziarno zbóż z Ukrainy poprzez systemy GPS), od samego początku stawiając siebie na straconej pozycji negocjacyjnej. Są one traktowane – żeby nie użyć zbyt mocnego sformułowania – niepoważnie.

Kolejny kpiący, czyli zamętu ciąg dalszy

3 stycznia Janusz Kowalski, wiceminister rolnictwa poinformował (depesza PAP) że „w kwestii przywozu do kraju zboża technicznego prowadzone są działania we współpracy z Krajową Administracją Skarbową i Państwową Inspekcją Sanitarną, mające na celu ograniczenie sprowadzania z Ukrainy zboża deklarowanego jako techniczne bez kontroli jakościowej.” Dodał, że „wzmocnieniu uległ nadzór nad zbożem trafiającym z do Polski z Ukrainy.” Przypomnę panu, panie wiceministrze, że pana szef, minister rolnictwa w ubiegłym roku mówił w Senacie, że przywóz takiego zboża do Polski został zamknięty. Po tej wypowiedzi mnożą się pytania. Jest taka kategoria ziarna zbóż? Można takie zboże nadal sprowadzać? Czy firmy deklarowały i nadal deklarują w zgłoszeniach właśnie taki rodzaj zboża (zboże techniczne)? Co ciekawe w tej samej depeszy ów wiceminister informuje, że nie można wprowadzić kaucji zabezpieczających dla importerów z Ukrainy, bo „instytucja tymczasowej kaucji (co wynika z informacji Ministerstwa Finansów) nie jest znana unijnemu kodeksowi celnemu i aktom wykonawczym i delegowanym i tym samym nie może być stosowana na terytorium Unii, w tym na terytorium RP.” Interesujące. W jednej kwestii wiceminister kluczy, w drugiej wyjaśnia ideę prawa. Albo nie wie o czym mówi, albo podkreśla to, co jest dla niego wygodniejsze wskazując na wykładnię uzyskaną z innego ministerstwa. Sieje zamęt – to będzie adekwatne określenie do tych wypowiedzi.

Kto stoi na straży prawa?

Wcześniej wspomniałem, że wielokrotnie słyszeliśmy – my dziennikarze i opinia publiczna – że kontrole towarów na granicy są rutynowe, przebiegają zgodnie z harmonogramami, że ich częstotliwość jest uzależniona od oceny ryzyka i że w ogóle instytucje dokładają wszelkich starań żeby wywiązywać się ze swoich obowiązków, a nawet intensyfikują swoje działania. Co warte są takie wypowiedzi? Zapytam wprost: ile nieprawidłowości w imporcie ziarna zbóż z Ukrainy do Polski zostało stwierdzonych w minionym roku? Ile? Jakie one były, czego dotyczyły? Może umknęła mi taka informacja? A może nie dołożyłem staranności w wykonywaniu swojego zawodu szukając jej? Nie znalazłem żadnej, za to słyszałem, że szef Policji przewiózł granatnik w bagażniku przez granicę o czym dowiedziałem się po czasie, gdy odpalił go na komandzie, także o tym, że jakiś przemytnik przewoził sokoły wędrowne, bodajże pięć sztuk. O żadnym, choćby jednym ziarniaku, ani słowa. Przypomnijcie mi proszę, ile ton zbóż zostało przewiezionych przez granicę w 2022 r.? Tona, dwie, pięć, czy miliony ton? Wszystko odbyło się zgodnie z prawem?

Na koniec zacytuję kilka paragrafów z unijnych rozporządzeń, choć nie wiem ku przestrodze komu? Może tym, którzy o interes rolników i zdrowie nas wszystkich dbać powinni. Jeden z nich o przejrzystości kontroli urzędowych stanowi, że „właściwe organy przeprowadzają kontrole urzędowe przy zachowaniu wysokiego poziomu przejrzystości i podają, co najmniej raz w roku, do wiadomości publicznej – w tym za pomocą internetu – odpowiednie informacje dotyczące organizacji i przeprowadzania kontroli urzędowych”. Przepisy zapewniają również regularną i terminową publikację informacji dotyczących: rodzaju, liczby i wyników kontroli urzędowych a także rodzaju i liczby stwierdzonych przypadków niezgodności oraz jakie wprowadziły środki i jakie nałożyły ewentualnie sankcje w przypadku ich stwierdzenia?

Panu Kowalskiemu i innym Kowalskim dedykuję kolejny paragraf: „w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, organy państwa wprowadzają właściwe środki, aby zapewnić podjęcie przez dany podmiot działań naprawczych oraz zapobieżenie dalszym przypadkom występowania niezgodności”.

Paragrafów są setki, mówią one, jakie obowiązki stoją po stronie organów państwa i w jaki sposób powinni być chronieni rolnicy i bezpieczeństwo żywnościowe, w tym zdrowie nasz wszystkich. Nie jestem prawnikiem, ale wnioski nasuwają się same!