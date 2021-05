Lasy Państwowe zarządzają 30 proc. powierzchni naszego kraju

Powierzchnia Lasów Państwowych rośnie i nie grozi im prywatyzacja – zapewnia Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka odpowiadał podczas ostatniego posiedzenia Sejmu na pytanie dotyczące Lasów Polskich.

- W związku z pracami nad poselską nowelizacją ustawy o lasach pozwalającą na zamianę gruntów, także tych cennych przyrodniczo, będących w zarządzie Lasów Państwowych na inne tereny, niższej jakości, chciałabym spytać pana ministra, jaka jest opinia odnośnie do tego projektu ustawy. Jak pan ocenia fakt, że posłowie składają ustawę, potem nagle z niej się wycofują, a potem, wczoraj, składają poprawki na ostatnią chwilę, które i tak niewiele zmieniają, i za chwilę będziemy w komisji nad nią pracować? – pytała poseł Klaudia Jachira.

I wiceminister Edward Siarka odpowiadał. Jak przypomniał, od czasu II wojny światowej lasy w Polsce dzięki gospodarce prowadzonej przez Lasy Państwowe zwiększyły swój obszar z 21% do 30% powierzchni kraju w tej chwili.

- Rzeczywiście Lasy Państwowe zarządzają 30% powierzchni naszego kraju – mówił Edward Siarka. - Rozdział ten kształtuje również całą sytuację prawną, w której zarząd nad lasami sprawuje Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Uprawnienia w zakresie rozporządzania tym mieniem obejmą zarówno sytuacje związane z nabywaniem, jak i ze zbywaniem nieruchomości.

Do prawa do nabywania lasów i gruntów, gdy jest to uzasadnione potrzebami gospodarki leśnej, zostało dopisane również prawo pierwokupu gruntów, które są zbywane przez osoby fizyczne.

- Lasy Państwowe również z tego uprawnienia w ostatnich latach korzystają. Chcę tylko przypomnieć, że w latach 2016–2020 zostało zrealizowanych 400 takich wniosków czy wpłynęły 484 takie wnioski, a zrealizowano ostatecznie pozytywnie 232 wnioski. W wyniku tego nabyto grunty o powierzchni prawie 400 ha – informował wiceminister.

- Jeżeli idzie o zbywanie nieruchomości leśnych, które stanowią własność Skarbu Państwa, to zbywanie odbywa się tylko wtedy, kiedy mówimy o pozbywaniu się, zbywaniu współwłasności czy jeżeli regulowana jest granica polno-leśna lub kiedy nadleśniczy stwierdzi, że dana nieruchomość leśna ze względu na jej charakter jest zbędna dla gospodarki leśnej, a nabywca chce ją pozyskać z tytułu ważnych interesów społecznych czy gospodarczych. Oczywiście grunty przekazywane są też krajowemu ośrodkowi wsparcia w sytuacjach, kiedy mamy grunty leśne w jakichś dużych obszarach rolnych i te enklawy leśne nie do końca spełniają warunki do tego, aby prowadzić tam racjonalną gospodarkę leśną. Grunty przekazywane są też na potrzeby – np. w ramach użytkowania wieczystego – takich instytucji jak np. muzea, ośrodki hodowli zwierząt czy jednostki wojskowe.

Lasy mogą być również wydzierżawiane, są też obciążane służebnością - na terenach leśnych jest umieszczonych wiele linii energetycznych i gazowych.

Wiceminister stwierdził, że najpoważniejsze wyzwanie, które stoi przed lasami, to przekazywanie gruntów pod budowę dróg krajowych i autostrad.

- Niewiele osób w kraju wie, że wiele tysięcy hektarów jest związanych z budową dróg, jest przekazywanych pod budowę dróg. Z tego tytułu lasy nie osiągają żadnej korzyści finansowej czy materialnej. Te grunty są po prostu przekazywane za darmo.

Wiceminister nie chciał odnieść się do procedowanej ustawy poselskiej, zastrzegł jednak, że „wszystkie obecnie obowiązujące instrumenty prawne, które są w ustawie o lasach, i te, które tworzone są przez rząd Zjednoczonej Prawicy, nie mają możliwości, nie dają takiej możliwości, żeby dochodziło do jakiejkolwiek prywatyzacji.”

