Melioracja przechodzi do Ministerstwa Infrastruktury

Maleją zadania ministra rolnictwa. Kwestie dotyczące melioracji przejmuje właśnie minister infrastruktury.

Po zapowiedzi przekazania do Ministerstwa Aktywów Państwowych spółek skarbu państwa podległych KOWR mamy kolejną niespodziankę.

W aktualnie procedowanym w Sejmie projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych znalazł się zapis, przewidujący przekazanie melioracji do Ministerstwa Infrastruktury.

W uzasadnieniu podano: „Zakłada się przejęcie przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej zadań z zakresu melioracji od ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. Przedmiotowa zmiana ma na celu zapewnienie stworzenia spójnego systemu melioracji wodnych – zarządzanego przez organy właściwe w sprawach gospodarki wodnej. Melioracje wodne polegają na regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby i ułatwienia jej uprawy. Działanie to stanowi jeden ze sposobów wykorzystania zasobów wodnych. Dlatego też działania podejmowane w obszarze melioracji przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej powinny być prowadzone w ścisłej współpracy z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który jest właściwy w sprawach dotyczących izb rolniczych, związków zawodowych rolników i organizacji społeczno-zawodowych rolników, czyli przedstawicieli bezpośrednio zainteresowanych poprawą warunków wodnych na potrzeby rolnictwa.”

Były minister rolnictwa, teraz poseł, Marek Sawicki – zapowiedziawszy, że jego ugrupowanie nie będzie przeszkadzać we wprowadzaniu zapowiadanych zmian, ale ocenia projekt jako nie do końca zgodny ze sposobem widzenia państwa i rozwiązywania spraw przez Koalicję Polską - tak skomentował sytuację, zwracając się do obecnego na sali wiceministra infrastruktury Marak Gróbarczyka:

- Z jednej strony – powiem to szczerze – gratuluję panu siły. Jako wiceminister pokonał pan w tym rządzie nowo powołanego wicepremiera, ministra rolnictwa Kowalczyka. Przejmuje pan od niego sporo zadań. Co ciekawe, pytałem dzisiaj pana premiera, czy to było uzgodnione i czy on jest świadom, że sprawa melioracji przechodzi do ministra infrastruktury. Był zdziwiony i powiedział, że jeszcze do wieczora to wyjaśni. Myślałem, że te poprawki, które pan poseł składał w imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości, będą zmierzały do tego, żeby przywrócić sprawę melioracji ministrowi rolnictwa. Jednak podczas konsultacji z panem posłem dowiaduję się, że tam jest taka kwestia, że finansowanie będzie u ministra rolnictwa, ale zadania będą u ministra infrastruktury. A więc znowu powstaje jakieś łamanie. Na pewno będzie to niełatwe do realizacji i do wykonania. Życzę sukcesów, powodzenia, bo od tego też zależy powodzenie segmentów gospodarki, których dotyczy ten projekt.