Minister Grzegorz Puda wygłosił exposé

Dziś w sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi minister Grzegorz Puda – jak to określił przewodniczący komisji poseł Robert Telus, pozostając w zgodzie z posłami opozycji – wygłosił swoje exposé.

„Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy o planowanych działaniach resortu” została przedstawiona zdalnie.

- Tych działań jest bardzo dużo – mówił minister o swoich planach. W ramach PROW jednym z głównym celów ma być zakończenie wdrażań programu – analizowany jest stan wykorzystania środków i możliwość wykorzystania budżetu. Środki mają trafiać szczególnie do małych i średnich gospodarstw – zapowiada minister W I półroczu ma być wdrażana strategiczna zmiana PROW, związana z okresem przejściowym. Mają być też dostępne dodatkowe środki. Strategiczna zmiana ma uwzględniać dodatkowe fundusze – będą nowe zakresy wsparcia i relokacja obecnie dostępnych środków. Płatności bezpośrednie w okresie przejściowym będą kontynuowane w obecnym kształcie.

WPR w nowej perspektywie budżetowej jest programowana. Plan strategiczny jest opracowywany, planuje się konsultacje społeczne i uzgodnienia z KE. Trwa też praca nad polską legislacją. Minister stwierdził, że nowe będzie włączenie do planu strategicznego także płatności bezpośrednich. Wiąże się to z koniecznością wdrożenia ekoschematów. Realizując nowe cele WPR kładzie się nacisk na „zieloną architekturę” – system wymogów i zachęt. Ekoschematy to 20 proc. płatności bezpośrednich, będą zmierzać do realizacji celów środowiskowych i klimatycznych. Są wstępne propozycje działań, które mają realizować wiele celów. Trwają prace nad wypracowaniem szczegółowych rozwiązań. Również ekologiczne rolnictwo ma być bardziej atrakcyjne, podwyższone będą stawki dopłat. Ma to zwiększyć bioróżnorodność i 25 proc. użytków objąć uprawami ekologicznymi. Również dobrostan zwierząt objęty jest uwagą – utrzymany będzie znany program PROW, rozszerzony na owce, drób, bydło opasowe i konie.

Więcej: Ekoprogramy i "Dobrostan Plus" rozwiną polskie rolnictwo?

Małe gospodarstwa mają być docenione ze względu na szansę wykorzystania ich do ekoschematów i warunkowości – proponujemy wdrożenie uproszczonego systemu kontroli dla małych gospodarstw i uproszczenie przestrzegania norm warunkowości. Płatności mają być dedykowane dla małych gospodarstw.

Są projektowane trzy systemy dotyczące jakości żywności: aktywizowanie zainteresowania produkcją w ramach systemów jakości żywności, uczestnictwo rolników w tych systemach (zwrot za certyfikowanie) i promowanie żywności wytwarzanej w ramach systemów jakości.

Ministerstwo prowadzi też działania związane ze współpracą z innymi państwami, a także z innymi ministerstwami, co ma łagodzić negatywne skutki pandemii, brexitu. Wspierane są służby związane z dostępem do żywności, bierzemy udział w pracach UE dotyczących pandemii i wdrażania „Zielonego ładu”.

Przygotowywany jest plan dotyczący rolnictwa ekologicznego – konsultacje społeczne właśnie zakończono. Kontynuowane są działania promocyjne i informacyjne, szkolenia dla rolników. Jeśli chodzi o śor – w lipcu podpisano drugi plan działania, zmierzający do ochrony środowiska. Rozwija się platformę sygnalizacji agrofagów – promowane są pozachemiczne systemy ochrony. Krajowy plan działania jest realizowany, także ochrona zapylaczy i rozwój rolnictwa ekologicznego – wszystko to poprawia bezpieczeństwo żywności.

W ramach cyfryzacji trwają prace nad systemem e-usług – strefy dla rolnika na portalu rządowym, w KPRM pracuje się nad podstroną dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich.

W ramach gospodarki wodno-ściekowej opracowywane są przepisy wspólnie z ministrem infrastruktury (specustawa suszowa i prawo wodne), trwają działania informacyjne dotyczące dobrego wykorzystywania wody i partnerstw wodnych, utrzymanie urządzeń i racjonalna gospodarka wodą na obszarach wiejskich. Będą granty wodne na budowę urządzeń melioracyjnych. Planowane jest wdrożenie projektu dotyczącego gospodarki wodnej, środki z Polityki spójności i odbudowy należałoby łączyć z PROW.

Wapnowanie gleb ma być kontynuowane, aby podnosić potencjał i samowystarczalność.

NFOŚiGW podał, że 11 698 wniosków złożono, 40 375 ha zrekultywowano, wypłacono prawie 42 mln zł, obecnie limit de minimis wstrzymał wypłatę środków, ale wnioski są przyjmowane.

Agroturystyka i turystyka wiejska rozwija się i sprzyja rozwojowi lokalnych produktów i wartości kulturowej i przyrodniczej wsi.

Minister zapewnił, że w ramach nadzoru nad oświatą będzie kontynuowane przejmowanie szkół rolniczych i promowanie ich jako szkół pierwszego wyboru. Szkoły resortowe mają mieć zapewnione „odpowiednie warunki finansowe”, bo jest brak specjalistów branżowych. Będą kontynuowane konkursy kulinarne, praktyczna nauka zawodu jest ważna

Jeśli chodzi o współpracę z organizacjami i samorządem, to minister planuje kontynuowanie prac Porozumienia Rolniczego, prace legislacyjne nad wsparciem budżetowym pracy organizacji w strukturach międzynarodowych, przejęcie pomocy dla kół gospodyń wiejskich.

W zakresie polityki senioralnej będą kontynuowane prace gospodarstw opiekuńczych.

Zmiana ustawy o scalaniu ma przyspieszyć prace scaleniowe. Prowadzone są prace zmierzające do zmiany prawa geodezyjnego i ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, a także ustawy o gospodarowaniu ziemią z ZWRSP. Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego ma usprawnić działanie KOWR dotyczące zgód na zbycie i rozdysponowanie ziemi z ZWRSP. Ustawa zmieniająca ustawę o jakości handlowej zmierza do zwiększenia efektywności nadzoru nad jakością artykułów spożywczych, zwłaszcza nad żywnością sprzedawaną na odległość, zawiera możliwość znakowania znakiem „DobrostanPlus” i rozszerza znakowanie jako „Produkt polski”. Zmiany w ustawie o nawozach i nawożeniu implementują przepisy unijne. Planowana jest też zmiana ustawy o rolnictwie ekologicznym – ma wspierać wykorzystanie tej żywności w szkołach. Trwają prace nad regulacją znakowania produktów regionalnych. Krajowe systemy jakości żywności poruszą kryteria uznawania tych systemów, zadania i właściwości organów uznających i kontrolujących. Przygotowywana jest zmiana w ustawie o grupach – tak aby poziom wielkości produktów był mniejszy, przewiduje 90 -dniowy termin na uznanie i zatwierdzenie planu, skrócenie do 30 dni rozpatrywania wniosków o zmianie w planach. Podmiotem miałoby być gospodarstwo, co pozwoli zmieniać ustawę o spółdzielniach. W ustawie o wyrobach winiarskich planowane jest uproszczenie i poprawa konkurencyjności. Ustawa o organizacji rynków owoców i warzyw i chmielu wymaga uregulowania wielu kwestii, np. uznawania organizacji producentów i kwestii sankcji i kar. Ustawa o przeciwdziałaniu wykorzystywania przewagi handlowej i kontraktowej zmierza do zachowani dobrych relacji między ogniwami łańcucha żywnościowego. Ostatni projekt zmienia ustawę o wyrobach spirytusowych – wdraża przepisy UE dotyczące informacji o okresie leżakowania.

Minister podsumował wystąpienie stwierdzeniem, że przedstawił syntetyczny skrót tego, czym aktualnie zajmuje się resort. Zaprosił posłów do ministerstwa, jak dodał, jest to „ministerstwo otwarte” i wielu rolników już się o tym przekonało.