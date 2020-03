Minister zdrowia określi marże i ceny

A przynajmniej będzie mógł to zrobić po przyjęciu przez Sejm projektu rządu.

Opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

W projekcie przewidziano, że minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki oraz ministrem właściwym do spraw rolnictwa i rozwoju wsi może, w drodze rozporządzenia, ustalić maksymalne ceny lub maksymalne marże hurtowe i detaliczne stosowane w sprzedaży towarów lub usług mających istotne znaczenie dla ochrony zdrowia lub bezpieczeństwa ludzi lub kosztów utrzymania gospodarstw domowych.

Wydając to rozporządzenie, minister właściwy do spraw zdrowia może ustalić maksymalne ceny dla różnych poziomów obrotu towarowego lub uwzględnić skalę sprzedaży albo świadczenia usług i uwarunkowania regionalne, a przy ustalaniu wysokości maksymalnych cen może wziąć pod uwagę wysokość cen w okresie poprzedzającym wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego, a także uzasadnione zmiany kosztów produkcji i zaopatrzenia.

Minister właściwy do spraw zdrowia wydając rozporządzenie:

1) określi podstawę obliczania maksymalnych marż;

2) może ustalić maksymalne marże dla poszczególnych rodzajów towarów lub marże naliczane od ceny hurtowej.

Zarazem zakaże się stosowania w obrocie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cen lub marż wyższych, niż maksymalne ceny lub marże ustalone.

Kontrolę przestrzegania przez przedsiębiorców zakazu sprawować mają w zakresie swojej właściwości:

1) Inspekcja Farmaceutyczna;

2) Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;

3) Inspekcja Sanitarna.

W pozostałym zakresie kontrolę przestrzegania przez przedsiębiorców zakazu sprawuje Inspekcja Handlowa.