Ministerstwo rolnictwa zapowiada - aktywistom do gospodarstw wstęp wzbroniony

Ministerstwo rolnictwa zapowiada wprowadzenie zakazu wstępu tzw. aktywistów pro-zwierzęcych na teren gospodarstw rolnych - donosi Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych.

Pod koniec marca br. Federacja zwróciła się do MRiRW z wnioskiem o nowelizację ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt w zakresie uchylenia ust. 3 w art. 7 w celu zakazania wstępu do gospodarstw przedstawicielom organizacji, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. "W odpowiedzi przesłanej do Mariana Sikory, przewodniczącego Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, wiceminister rolnictwa Jan Białkowski poinformował, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi planuje podjęcie „w najbliższym możliwym czasie” prac legislacyjnych w wyżej wymienionym zakresie" - podaje we wspomnianym komunikacie Federacja.

- Trzymamy kciuki za powodzenie tej inicjatywy legislacyjnej. Tzw. organizacje pro-zwierzęce w ostatnim czasie wielokrotnie udowadniały, że nadużywają swoich uprawnień i w dowolny sposób interpretują przepisy. Najwyższy czas z tym skończyć tak, aby rolnik mógł czuć się bezpiecznie w swoim gospodarstwie. Od oceny czy zwierzęta są utrzymywane w dobrostanie są lekarze weterynarii, a nie młodociani aktywiści, którzy nie mają pojęcia o chowie czy hodowli zwierząt gospodarskich - skomentował Jerzy Wierzbicki, prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego.

Wiceminister Jan Białkowski we wspomnianej odpowiedzi resortu zaznaczył, że wprowadzone w związku z pandemią ograniczenia w przemieszczaniu ludności dotyczą także aktywistów i organizacji, działających na rzecz zwierząt.

- Nie wyobrażam sobie sytuacji, kiedy w wyniku nieodpowiedzialnej „wizyty” aktywistów do gospodarstwa zostanie zawleczony koronawirus. Kwarantanna rolnika lub nie daj Boże choroba może w znacznym stopniu utrudnić prowadzenie gospodarstwa oraz będzie stanowić bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia utrzymywanych w nich zwierząt - zaznacza w publikowanym poście Marian Sikora, przewodniczący Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych.