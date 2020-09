Ministerstwo wyjaśnia: agregatu do bielenia nie było w kosztach kwalifikowanych PROW

Jak wyjaśnia MRiRW, agregatu do bielenia nie można było już teraz refundować w ramach „Wsparcia inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

W nadesłanych wyjaśnieniach ministerstwo tłumaczy, że w przygotowanym projekcie rozporządzenia zmieniającym zasady przyznawania tego wsparcia z PROW tylko doprecyzowano przepisy dotyczące zakupu agregatu: „w obowiązującym rozporządzeniu są już wymienione koszy nieobjęte pomocą w ramach przedmiotowego instrumentu wsparcia. W naborach wniosków o przyznanie pomocy, które już się zakończyły, rolnicy wpisywali we wnioskach zakup agregatu do bielenia. Pomimo faktu, że koszt ten nie jest wymieniony w przepisach tego rozporządzenia oraz w „Poradniku dla podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 5.1 <Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof> Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” dostępnym na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Koszty zakupu agregatu do bielenia są traktowane jako koszty niekwalifikowalne. Z tego powodu zaproponowano w projekcie rozporządzenia, aby jednoznacznie wskazać, że nie przyznaje się pomocy na zakup tego urządzenia. Zakłada się, że dzięki tej zmianie nie będzie konieczności wzywania rolników do wprowadzania zmiany we wniosku o przyznanie pomocy w tym zakresie. Tym samym przekazana w artykule informacja o wykreśleniu z kosztów kwalifikowalnych zakupu agregatów do bielenia jest niezgodna ze stanem faktycznym.”

Zatem przekazujemy te wyjaśnienia ministerstwa nadesłane do tekstu:

Ochrona ras rodzimych będzie traktowana w PROW tak, jak ochrona przed klęską żywiołową

Ministerstwo dodaje też następujące wyjaśnienie dotyczące powiększenia grona podmiotów uprawnionych do ubiegania się o pomoc o rolników realizujących zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach wariantu 7.4. „Zachowanie lokalnych ras świń”: „Dotychczas rolnicy prowadzący chów lub hodowlę szczególnie cennych ras wybranych gatunków zwierząt gospodarskich nie mieli dostępu do pomocy, ze względu na to, że liczba świń w gospodarstwie nie przekracza 50 sztuk średniorocznie. Natomiast warunkiem dostępu do pomocy jest posiadanie 50 sztuk świń.”