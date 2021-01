„Młody rolnik” to także technik turystyki na obszarach wiejskich

Wymagania niezbędne do otrzymania „Premii dla młodych rolników” z PROW spełni także osoba mająca zawód technika turystyki na obszarach wiejskich.

Ministerstwo Rolnictwa przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Konieczność dostosowania przepisów krajowych do przepisów UE w zakresie wydłużenia okresu realizacji PROW 2014-2020 o 2 lata (w efekcie czego wniosek o płatność drugiej raty pomocy składa się nie później niż do dnia 31 sierpnia 2025 r.), potrzeba połączenia limitu środków dla województwa mazowieckiego oraz dla pozostałych województw w celu lepszego wykorzystania środków finansowych na ostatnim etapie wdrażania Programu, a także brak uwzględnienia możliwości składania biznesplanu na informatycznym nośniku danych, jakim jest pamięć USB – to już znane powody wprowadzania zmian w dotychczasowych zasadach przyznawania wsparcia z PROW.

Tym razem mamy do czynienia jeszcze z potrzebą zmiany kodów kwalifikacji rolniczych oraz wprowadzeniem nowego zawodu rolniczego - technik turystyki na obszarach wiejskich.

Jak uzasadniono, ta zmiana związana jest z wprowadzeniem zawodu technika turystki na obszarach wiejskich rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 991). Wprowadzenie nowego zawodu do załącznika nr 1 „Szczegółowy wykaz kierunków studiów, zawodów oraz tytułów kwalifikacyjnych, a także rodzaje dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych” do rozporządzenia umożliwi tym wnioskodawcom oraz beneficjentom, którzy uzyskali bądź uzyskają ten zawód, spełnienie warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych.