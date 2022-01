Młody rolnik zostanie na wsi, jak dostanie 200 tys. zł na start?

Czy zapisane w Krajowym Planie Strategicznym wsparcie na poziomie 200 tys. zł na start zagwarantuje, że młodzi rolnicy pozostaną na wsi?

Taką nadzieję ma Henryk Kowalczyk, Wicepremier i Minister Rolnictwa. Jak stwierdził w czasie piątkowej, a zorganizowanej w Senacie konferencji: "Zielony Ład - szanse i zagrożenia dla polskiego rolnictwa" do spowolnienia obserwowanego obecnie zjawiska ubywania gospodarstw rolnych na obszarach wiejskich powinny przyczynić się przede wszystkim zwiększone (środkami krajowymi i mechanizmem redystrybucji) płatności bezpośrednie (zwiększające dochody gospodarstw), ale też zaplanowane w Krajowym Planie Strategicznym na lata 2023-2027 wsparcie dla młodych rolników, wchodzące na poziom 200 tys. zł.

- Jest to czterokrotnie wyższa kwota od tej, od której zaczynaliśmy – zaznaczył w czasie konferencji minister Kowalczyk i przypomniał, że przez pierwsze pięć lat młodzi rolnicy będą też dodatkowo otrzymywali podwyższone płatności bezpośrednie.

- To są te zachęty, które mają powodować, że te przemiany demograficzne na wsi, które są nieuchronne, będą jednak niwelowane tymi płatnościami, aby te gospodarstwa były zachowane – uważa Henryk Kowalczyk.

Zakłada się, że KPS na lata 2023-2027 zostanie zaakceptowany przez KE w połowie bieżącego roku. Tak więc warto dodać, że młodzi rolnicy, którzy chcieliby jednak już teraz skorzystać z tego typu unijnej dotacji (lub są do tego „zmuszeni życiem”) muszą się liczyć z tym, że „Premię dla młodych rolników” dostaną jeszcze na starych zasadach. Jak wynika z harmonogramu, w marcu 2022 r. ARiMR rozpocznie ostatni taki nabór.

Przypominamy - młody rolnik to osoba, która ma nie więcej niż 40 lat i posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe. W odróżnieniu od wykształcenia kluczową rolę odgrywa tu wiek. Niestety nie można go cofnąć w oczekiwaniu na wyższą premię w przyszłym roku. Wykształcenie oczywiście można uzupełnić. Jest na to czas, ogólnie mówiąc 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Najpóźniej w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy beneficjent powinien rozpocząć prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym jako jedyny nim kierujący.

Po spełnieniu wymogów rolnik otrzymuje premię w wysokości 150 tys. zł, którą wypłaca się w ratach, tj. I rata – 80% kwoty pomocy, II rata – 20% kwoty pomocy.

Chcesz sfinansować zakup maszyn lub nieruchomości rolnej? Nie czekaj, sprawdź jak!

Pierwsza rata wypłacana jest po spełnieniu przez beneficjenta, w okresie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, warunków z zastrzeżeniem dopełnienia, których została wydana ww. decyzja. Druga rata będzie wypłacana po realizacji biznesplanu.

Natomiast stawka płatności dla młodego rolnika za 2021 r. w Polsce wyniosła 308,59 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności. Do jej wypłaty za ubiegły rok kwalifikowało się nieco ponad 100 tys. młodych producentów.