Młodzi rolnicy wykażą oddziaływanie na środowisko swoich operacji

Premia dla młodych z PROW będzie wypłacana po wykazaniu, że realizacja operacji nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w odpowiednich przepisach dotyczących oceny oddziaływania na środowisko, jeśli w związku z realizacją biznesplanu jest wymagane uzyskanie takiej decyzji zgodnie z przepisami o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie.

Niby „Premia dla młodych” to nie pomoc inwestycyjna, ale beneficjenta będzie zobowiązany do przedstawienia dokumentów potwierdzających przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach) w stosunku do planowanej operacji.

Zmianę wprowadza skierowany dziś do opiniowania projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi, zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Projekt uzależnia przyznanie pomocy i wypłatę pierwszej raty pomocy od uzyskania przez beneficjenta i przedstawienia na etapie wniosku o płatność tej raty dokumentów potwierdzających, że realizacja operacji nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w odpowiednich przepisach dotyczących oceny oddziaływania na środowisko.

Zmiana ma dotyczyć także trwającego naboru, kończącego się dzisiaj.

W sprawach objętych postępowaniami wszczętymi na wnioski o przyznanie pomocy złożone w tegorocznym naborze i niezakończonymi decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie projektowanego rozporządzenia, stosuje się przepisy z projektu. Natomiast do wypłaty pierwszej raty pomocy finansowej w odniesieniu do osób, którym przyznano pomoc przed dniem wejścia w życie projektu rozporządzenia w związku ze złożeniem przez nie wniosku o przyznanie tej pomocy przed 2021 r. należy stosować przepisy dotychczasowe.