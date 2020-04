Modernizacja gospodarstw rolnych - pytania i odpowiedzi

Jakie są najczęściej zadawane pytania dotyczące trwającego naboru na "Modernizację gospodarstw rolnych" - obszar d?

Do 29 maja br. trwa nabór wniosków na "Modernizację gospodarstw rolnych" - obszar d. ARiRM odpowiada rolnikom na najczęściej zadawane pytania dotyczące tego naboru.

1. Jeśli zakupiłem ciągnik rolniczy 105 KM za „Premię dla młodych rolników” PROW 2014-2020 to czy korzystając z „Modernizacji…” w naborze w 2020 r mogę zakupić większy ciągnik?

ARiMR: W przepisach ww. rozporządzenia brak jest ograniczeń dotyczących możliwości zakupu kolejnego ciągnika o większej mocy przez Beneficjentów „Premii dla młodych rolników” w ramach PROW 2014-2020. Zatem jeżeli w gospodarstwie niezbędny jest kolejny ciągnik można ubiegać się o jego zakup w obecnie trwającym naborze.

2. Czy „osoby wspólnie wnioskujące” mogą ubiegać się o wsparcie na budowę, przebudowę lub remont połączony z modernizacją budynków/budowli (np. obory, chlewni, magazynu paszowego itp.)?

ARiMR: Nie. Inwestycje trwale związane z gruntem lub nieruchomością, w tym inwestycje związane z zakładaniem sadów lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat nie mogą być realizowane przez osoby wspólnie wnioskujące.

3. Czy rolnik prowadzący gospodarstwo indywidualnie może ubiegać się o wsparcie na dokończenie rozpoczętej budowy budynku inwentarskiego?

ARiMR: Inwestycje polegające na dokończeniu: budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej nie podlegają wsparciu, bez względu na to, czy o wsparcie ubiega się osoba fizyczna, grupa osób wspólnie wnioskujących, czy też inne podmioty.

4. W związku z ogłoszonym naborem na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” proszę o informację jak interpretowany będzie zapis dotyczący maszyn tego samego rodzaju w sytuacji gdy rolnik zakupił w ramach PROW 2007-2013 przyczepę rolniczą dwuosiową o ładowności 8 ton, a obecnie chce złożyć wniosek na przyczepę tandem o ładowności 10 ton.

ARiMR: W przypadku gdy o pomoc w ramach ogłoszonego naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” będzie ubiegał się Beneficjent PROW 2007-2013 nie będzie miał on możliwości zakupu kolejnej przyczepy rolniczej, niezależnie od jej ładowności. Przyczepa tandem nadal pozostaje przyczepą rolniczą i taki właśnie zapis pojawi się w jej dowodzie rejestracyjnym. Przyczepą innego rodzaju jest np. specjalistyczna przyczepa do bel, przyczepa samozbierająca do siana.

5. W ramach PROW na lata 2007-2013 korzystałem z działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” na zakup prasy belującej oraz owijarki do bel. Czy w ramach wniosku z „Modernizacji gospodarstw rolnych” objętego PROW na lata 2014-2020 mogę zaliczyć koszt zakupu prasoowijarki do kosztów kwalifikowanych?

ARiMR: Współfinansowanie zakupu prasoowijarki w ramach operacji typu „Modernizacja…” nie narusza regulacji § 7 ust. 2 pkt 2 ww. rozporządzenia, gdyż co do zasady jest to różna rodzajowo maszyna niż maszyny, które nabył Pan w ramach PROW 2007-2013. Należy jednak podkreślić, iż nie będąc w posiadaniu szczegółowych informacji dotyczących prowadzonej przez rolnika działalności rolniczej nie sposób przesądzić, czy z uwagi na wcześniejsze nabycie prasy belującej oraz owijarki do bel zasadnym jest zakup, do prowadzonego gospodarstwa prasoowijarki. Oceny, czy planowany do nabycia sprzęt rolniczy dostosowany będzie do potrzeb gospodarstwa i korespondować z jego zasobami, dokonują Biura Wsparcia Inwestycyjnego Oddziałów Regionalnych, których zakres kompetencji dotyczy oceny wniosków m. in. w tym zakresie.

6. W ramach PROW 2007-2013 zakupiłam ładowacz czołowy a teraz planuję zakupić ładowarkę teleskopową w ramach „Modernizacji…”, czy mam taką możliwość?

ARiMR: W przypadku gdy w ramach PROW 2007-2013 zakupiono ładowacz czołowy możliwe będzie współfinansowanie zakupu ładowarki teleskopowej w ramach operacji typu „Modernizacja…” gdyż, co do zasady, są to różne rodzajowo sprzęty. Należy jednak podkreślić, że zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia pomoc przyznaje się na operację uzasadnioną ekonomicznie, w tym pod względem racjonalności jej kosztów. Ponadto, pomoc na zakup maszyn i urządzeń do produkcji rolnej (wyłącznie nowych) może zostać udzielona, jeżeli:

- są one ściśle związane z prowadzoną działalnością rolniczą i wykorzystywane na potrzeby produkcji rolnej prowadzonej w gospodarstwie rolnym, np. służące do przygotowania produktów do sprzedaży. Inwestycja powinna być bowiem przeznaczona wyłącznie na potrzeby produkcji rolniczej prowadzonej w gospodarstwie beneficjenta;

- ich parametry techniczne będą dostosowane do potrzeb gospodarstwa, będą korespondować z zasobami tego gospodarstwa tj. produkcją i skalą tej produkcji;

- planowana operacja będzie generować wzrost wartości dodanej brutto co najmniej o 10 %.

Uzasadnienie ekonomiczne operacji, w tym racjonalność jej kosztów, badana jest każdorazowo przez BWI OR ARiMR, które zajmują się weryfikacją złożonych wniosków. W tym aspekcie weryfikowane jest m.in. dostosowanie wydajności maszyny lub mocy do skali i intensywności prowadzonej działalności produkcyjnej oraz posiadanych już zasobów, w tym areału.

7. Czy rolnik który zakupił w PROW 2007-2013 ciągnik rolniczy i opryskiwacz polowy może w obecnie trwającym naborze nabyć ciągnik sadowniczy i opryskiwacz sadowniczy (prowadzi on gospodarstwo sadownicze)?

ARiMR: Współfinansowanie zakupu ciągnika sadowniczego oraz opryskiwacza sadowniczego w ramach operacji typu „Modernizacja…” nie narusza regulacji § 7 ust. 2 pkt 2 ww. rozporządzenia, gdyż co do zasady są to różne rodzajowo maszyny niż nabyte w ramach PROW 2007-2013 (ciągnik rolniczy i opryskiwacz polowy).

Należy jednak podkreślić, iż na etapie weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy przeprowadzana jest przez BWI OR ARiMR tzw. ocena ekonomiczno-techniczna operacji podczas której badane jest m. in. dostosowanie wydajności danej maszyny do wielkości i skali prowadzonej działalności rolniczej. Zatem ostateczna decyzja, czy planowany do nabycia sprzęt rolniczy dostosowany będzie do potrzeb gospodarstwa i korespondować z jego zasobami, jak wskazano powyżej podejmowana jest przez BWI OR, których zakres kompetencji dotyczy oceny wniosków o przyznanie pomocy m. in. w tym zakresie.

8. Proszę o informację jak interpretowany będzie zapis dotyczący maszyn tego samego rodzaju w sytuacji w której rolnik zakupił w ramach PROW 2007-2013 ciągnik rolniczy o mocy 145 KM, zaś w obecnym naborze planuje złożyć wniosek na ciągnik pomocniczy o mocy 80 KM. W rozumieniu technicznym obie maszyny są ciągnikami rolniczymi, a jednak ich przeznaczenie byłoby różne (ciągnik główny i pomocniczy).

ARiMR: W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 dla operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” wskazane jest, iż w przypadku beneficjentów, którzy w ramach PROW 2007-2013 zakupili: ciągniki, kombajny, opryskiwacze, rozrzutniki nawozów mineralnych, wozy asenizacyjne, ładowacze, przyczepy, ładowarki teleskopowe, wózki widłowe oraz inne maszyny, za niekwalifikowalny uznaje się zakup rzeczy tego samego rodzaju, jak rzecz dofinansowana w ramach PROW 2007-2013 (np. kolejnego rozrzutnika).Powyższa regulacja znalazła odzwierciedlenie w przepisach § 7 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 (Dz. U. poz. 1371, z późn. zm.), wprowadzonym jego nowelizacją z dnia 25 lutego 2019 r. (Dz. U. poz. 407), zgodnie z którym pomoc nie obejmuje kosztów nabycia maszyn tego samego rodzaju jak nabyte w ramach PROW 2007-2013 w związku z podjęciem albo rozwojem działalności pozarolniczej albo w celu wyposażenia tego samego gospodarstwa w przypadku gdy o pomoc ubiega się beneficjent PROW 2007-2013 lub współposiadacz tego gospodarstwa.

Odnosząc powyższe do zapytania informujemy, iż w przypadku gdy o pomoc w ramach ogłoszonego naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” będzie ubiegał się Beneficjent PROW 2007-2013 nie będzie miał on możliwości zakupu ciągnika rolniczego o mocy 80 KM, jeżeli zakupił ciągnik rolniczy o mocy 145 KM. Mniejsza moc ciągnika oraz jego przeznaczenie „pomocniczy” nie określa jego rodzaju. W tym przypadku wyznacznikiem spełnienia definicji „maszyny tego samego rodzaju” jest rodzaj ciągnika „rolniczy” - zakup ciągnika rolniczego w ramach PROW 2007-2013 uniemożliwia zakup kolejnego ciągnika „rolniczego” w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętych PROW 2014-2020 niezależnie od jego mocy i przeznaczenia. Ciągnikiem innego rodzaju może być natomiast ciągnik sadowniczy.