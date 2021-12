MRiRW oddaje do MAP 7 spółek strategicznych

Przygotowując przekazanie, przedstawiono projekt rozporządzenia, wykreślającego spółki z wykazu spółek strategicznych, w których prawa z udziałów albo akcji wykonuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

To efekt budowania holdingu spożywczego.

Jak podano w projekcie przygotowanego przez MRiRW rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu jednoosobowych spółek hodowli roślin uprawnych lub hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej, 7 spółek zostanie z tego wykazu wykreślonych.

Są to:

1) „DANKO” Hodowla Roślin sp. z o.o. z siedzibą w Choryni,

2) Małopolska Hodowla Roślin sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,

3) Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o. z siedzibą w Tulcach,

4) Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego sp. z o.o. z siedzibą w Straszkowie,

5) Pomorsko – Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie,

6) Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice sp. z o.o. z siedzibą w Polanowicach,

7) Kombinat Rolny Kietrz sp. z o.o. z siedzibą w Kietrzu.

100% udziałów w tych spółkach należy do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. W ramach procesu konsolidacji, wykonywanie praw z udziałów w tych spółkach ma teraz zostać przekazane na rzecz skarbu państwa - ministra aktywów państwowych – podano w uzasadnieniu.

„Projekt nie wymaga konsultacji publicznych, bowiem przewiduje jedynie zmianę załącznika do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie wykazu jednoosobowych spółek hodowli roślin uprawnych lub hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej (Dz. U. poz. 1525, z 2021 r. poz. 1819)” – podano w ocenie skutków regulacji i projekt 10 grudnia skierowano do uzgodnień w ramach rządu, KOWR i Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Potrwają do 23 grudnia.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. „Za wejściem w życie przedmiotowego rozporządzenia z dniem następującym po dniu ogłoszenia przemawia ważny interes państwa, a zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie” – zapewniono.