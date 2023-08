Podczas wtorkowej konferencji prasowej minister rolnictwa Robert Telus poinformował o rozdzieleniu produkcji roślinnej od zwierzęcej w systemie szacowania strat suszowych. Co jeszcze przekazał minister?

O rozdzielenie produkcji roślinnej od zwierzęcej rolnicy walczą od wielu tygodni. Sytuacja wyprowadziła ich na ulicę w czasie żniw. Mieli za złe ministrowi, że mimo iż, komisarz unijny ds. rolnictwa, Janusz Wojciechowski, jasno mówił, że jest to możliwe resort rolnictwa bronił się przed tą decyzją.

Rozdzielenie produkcji roślinnej od zwierzęcej stało się faktem

W rozporządzeniu jest ważna rzecz, której domagali się rolnicy, zwłaszcza dotknięci suszą. Rada Ministrów przyjęła rozdzielenie upraw roślinnych od produkcji zwierzęcej. Jest na to zgoda Komisji Europejskiej – powiedział Robert Telus. – Dodatkowo, aby poprawić sytuację na rynku mleka jeszcze w tym tygodniu rządowa Agencja Rezerw Strategicznych rozpocznie skup masła i mleka w proszku. Mamy nadzieję, że to ustabilizuje ceny na rynku.

Póki co brakuje jakichkolwiek szczegółów tej decyzji. Jakie przyniesie efekty? Czy rolnicy finalnie uzyskają możliwość uczciwego szacowania strat suszowych, a co za tym idzie zyskania realnych odszkodowań? Na razie nie ma nawet projektu rozporządzenia, który by to regulował.

Kolejne tematy, które poruszał minister to pomoc rolnikom, którzy sprzedali kukurydzę, ale nie dostali za nią wypłat.

Rolnicy, którzy sprzedali kukurydzę i nie dostali za nią pieniędzy dostaną wypłaty do 80% wartości faktur ze Skarbu Państwa. Po restrukturyzacji firm, jeśli rolnik otrzyma zapłatę od firm rolnik będzie te środki musiał zwrócić do Skarbu Państwa – przekazał Telus. – Mówić o systemie wsparcia warto też wspomnieć o Funduszu Ochrony Rolnictwa, którego tegoroczny budżet wynosi 50 milionów zł. W tym momencie ze wsparcia skorzystało już 26 tysięcy rolników, a kwota wypłat sięgnęła 12 milionów złotych.

Szef resortu rolnictwa przekazał tez, że termin składania wniosków na dopłatę do suszenia kukurydzy został wydłużony do 29 września. Pomoc w wysokości 200 zł będzie wypłacana dopiero po otrzymaniu notyfikacji Komisji europejskiej. Wydłużony został też termin składania wniosków do programu Locha+200 - do 15 września.

Dobre wiadomości dla plantatorów malin

Ministerstwo wskazało też, że w najbliższym tygodniu ponownie uruchomiony zostaje skup malin przez spółki skarbu państwa. W tym momencie chodzi o maliny jesienne.

Dwie spółki skarbu państwa wracają na rynek malin. Pierwszy skup będzie uruchomiony od czwartku, drugi też jeszcze w tym tygodniu. To sprawdzony mechanizm, który ustabilizował rynek. Wszystkich plantatorów malin chce poinformować, że skup ruszy jeszcze w tym tygodniu – przekazał Telus. – Szukamy tez sposobów na zwiększenie konsumpcji malin. W tym celup rogram Żywność w szkole został zwiększony o 10 mln złotych. Będziemy w nim wykorzystywali od tej pory także malinę i sok jabłkowy. Żeby wykorzystywać tą malinę w szerszym zakresie, w sokach – dodał.

Ministerstwo przekazało także dane eksportowe za ostatnie miesiące. Minister Telus skupił się na zbożu.

Cieszą mnie dane eksportowe zboża za lipiec. Od marca, przez pięć miesięcy, z Polski wyeksportowano ponad 6 milionów ton zboża. A w tym czasie do Polski wpłynęło 580 tysięcy ton. Jeśli ktoś próbuje robić na tym politykę, to jednak niech opiera się na danych – zaznaczył.

O danych eksportowych mówił też wiceminister Ryszard Bartosik.

Działania ministerstwa na forum unijnym przyniosły oczekiwany skutek. Saldo handlu produktami rolno – spożywczymi od początku roku jest dodatnie. Wyeksportowaliśmy produkty na ponad 25 mld euro, do Polski sprowadziliśmy towarów za 16 mld euro. Saldo dodatnie wynosi zatem ponad 9 mld euro. Najważniejszą pozycją w tym bilansie – 4,9 mld euro są produkty mięsne, zaś 3,8 mld euro to zboża i produkty zbożowe. To świadczy o wysokiej jakości naszych towarów. W UE sprzedajemy ponad 73% naszego eksportu. To świadczy o tym, że jesteśmy konkurencyjni i jakościowo doskonali. Sprzedajemy też produkty przetworzone, głównie do krajów starej Unii Europejskiej – przekazał Bartosik.

Krzysztof Cicióra, podsekretarz stanu w ministerstwie rolnictwa przekazał natomiast dane dotyczące otwarcia nowych rynków eksportu polskich produktów.

Tylko w tym tygodniu trzy państwa: Turcja, i Filipiny otwierają rynek na polski drób, a Tajlandia na wyroby wołowe. Jest niewiele państw w Europie, które eksportują wołowinę do Turcji. Mam nadzieję że będziemy ten rynek rozszerzać. Na polską wołowinę w tym roku otworzyliśmy też rynek chiński i wietnamski. To ogromny sukces i olbrzymie zaangażowanie ministerstwa, pana Telusa, ministerstwa spraw wewnętrznych i KOWR-u, a także inspekcji weterynaryjnej. To potężne rynki, które będziemy chcieli rozszerzać na kolejne produkty – powiedział Ciecióra.

Nowe stanowisko w KOWR

Ważna informacje przekazał na zakończenie szef resortu rolnictwa. Dotyczy ona dysponowania gruntami Skarbu Państwa.