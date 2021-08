Na jak długo wystarczy w tym roku limitu de minimis?

Niektórą pomoc już zapowiedziano, innej rolnicy się domagają. Tymczasem tegoroczny limit de minimis jest już na wyczerpaniu, co potwierdza niemożność regulowania doraźną drobną pomocą państwa licznych potrzeb systemowych w rolnictwie.

Wykorzystanie limitu pomocy de minimis w rolnictwie na dzień 25.08.2021 wynosi 269 509 395,06 euro, co stanowi 91,07% z trzyletniego limitu 295 932 125,00 euro.

Zanim w styczniu limit się odnowi, pozostało nam więc do wykorzystania niespełna 9 procent limitu, ok. 26 mln euro.

Jak już zaobserwowaliśmy wcześniej, średnio – bez skumulowania szczególnych wypłat z budżetu państwa - miesięcznie ubywa z limitu de minimis ok. 3-4 mln euro, co oznacza, że do końca roku limit ten prawie wyczerpiemy bez realizowania żadnych nadzwyczajnych wydatków.

Podobna sytuacja była w poprzednich latach, np. w 2019 roku, kiedy to limitu zabrakło oficjalnie w czwartym kwartale:

Tymczasem w tym roku czekają nas jeszcze właśnie takie liczne wydatki szczególne (co nie znaczy, że nieoczekiwane) - chociażby realizacja dopłaty do nasion (ostatnio przeznaczano na ten cel ok. 74 mln zł), pomoc dla spółdzielni mleczarskich (w szczególności dla Bielmleku, zaplanowano na to 30 mln zł).

Trzeba też liczyć się z potrzebą wypłacenia pomocy po suszy, a hodowcy drobiu wciąż czekają na pomoc po grypie ptaków. W ramach de mnimis będzie też płacona pomoc dla hodowców świń po ASF.

Czy w tym roku wystarczy więc limitu de minimis – a raczej: na jak długo wystarczy? Nie wydaje się możliwe, aby w dostępnym jeszcze limicie zmieściły się wszystkie potrzebne wydatki. Warto brać to pod uwagę, planując skorzystanie z de minimis, np. w ramach zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych przy sprzedaży gruntów stanowiących gospodarstwo rolne czy przy wystąpieniu o refundację składki KRUS dla niepełnosprawnych.

Przypomnijmy, że niestety nie budujemy w kraju systemu pozwalającego zwiększyć limit de minimis - limit mógłby wynosić 355 118 550 euro (czyli 1,5 proc. rocznej produkcji, a nie jak teraz 1,25 proc.), gdyby Polska zdecydowała się na skorzystanie z możliwości odstępstwa sektorowego i prowadziła centralny rejestr pomocy. Limit dla rolnika czy gospodarstwa to obecnie 20 tys. euro na trzy lata – a mógłby być wówczas zwiększony do 25 tys. euro.

Po raz kolejny w tym roku może się więc okazać, że minimalna pomoc, jakiej może udzielić państwo bez zgłaszania tego faktu do UE, nie wystarcza tam, gdzie są potrzebne systemowe uregulowania.