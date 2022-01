Na obniżce VAT na nawozy nikt nie straci - uważa minister Kowalczyk

Czy rolnicy "vatowcy" stracą na wprowadzeniu zerowych stawek VAT na nawozy, jak twierdzą Izby Rolnicze? Zdaniem wicepremiera Kowalczyka - nikt nie straci.

- Przy obniżeniu stawki VAT oczywiście nikt nie straci - stwierdził dziś na konferencji prasowej Henryk Kowalczyk, wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi.

- Natomiast to, że jeśli ktoś nie zapłacił za ten VAT w momencie zakupu nawozu to nie będzie miał możliwości odliczenia tego podatku VAT i nie będzie miał zwrotu - jest to dla rolnika, który rozlicza się jako "vatowiec" obojętne, więc nie ma mowy o tym, że jakikolwiek rolnik straci - wyjaśniał dziennikarzom minister Kowalczyk.

Jak informowaliśmy wczoraj, KRIR wystąpił do Wiceprezesa Rady Ministrów Henryka Kowalczyka z uwagą, że zapowiedziane przez Rząd RP obniżenie m.in. podatku VAT do zera od nawozów nie będzie rozwiązaniem korzystnym dla rolników tzw. „vatowców”.

Jak podano w piśmie do resortu rolnictwa, znaczna grupa rolników producentów nie będzie mogła odliczyć od podatku poniesionych wydatków. W praktyce oznacza to, że rozwiązanie tarczy antyinflacyjnej, które ma w założeniu przeciwdziałać skutkom podwyżek cen m.in. nawozów sztucznych, w rzeczywistości nie okaże się możliwe do wykorzystania dla rolników rozliczających podatek VAT.

Zdaniem samorządu rolniczego, aby zaproponowane rozwiązanie miało korzystny skutek należałoby wprowadzić zerową stawkę VAT na sprzedaż płodów rolnych.

Jednak zdaniem ministra Kowalczyka, na proponowanych przepisach zyskają wprost rolnicy nie będący "vatowcami", natomiast dla "vatowców" jest to podatek obojętny.

- Chociaż tak naprawdę nie do końca obojętny. Przy obecnej inflacji i spadku wartości pieniądza jednak płaci kwotę brutto, więc w bieżącej płynności finansowej będą zostawały mu pieniądze, które oczywiście będzie mógł wykorzystać. Natomiast jeśli chodzi o koszty, sam bilans, to dla rolników "vatowców" absolutnie nie jest to żadna strata - dodał wicepremier Henryk Kowalczyk podczas konferencji prasowej.