Nadzór państwa nad bezpieczeństwem żywności: Każdy sobie rzepkę skrobie

System bezpieczeństwa żywności w Polsce jest niewydolny i nieskuteczny – wynika z raportu NIK, zaprezentowanego dziś na posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa.

Kompetencje poszczególnych inspekcji nakładają się, między organami kontrolnymi nie ma współpracy, za to dochodzi do kompetencyjnych sporów. Nadzór nad ubojem zwierząt jest niedostateczny, na co wpływ mają problemy kadrowe i niedofinansowanie służb kontrolnych. Nie działa system kontroli sprzedaży internetowej żywności. To tylko niektóre z wniosków, jakie płyną z informacji Najwyższej Izby Kontroli na temat stanu systemu kontroli żywności w naszym kraju, przedstawionej na dzisiejszym posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa.

Jak poinformował Piotr Walczak, dyrektor delegatury NIK w Łodzi, który referował raport, NIK sporządziła go w oparciu o wyniki 9 kontroli przeprowadzonych w ciągu ostatnich 6 lat, oraz wyniki 5 audytów przeprowadzonych w Polsce przez Komisję Europejską dotyczących bezpieczeństwa żywności. -Niestety, sformułowane w wyniku tych kontroli wnioski systemowe i zalecenia, które miały poprawić stan organizacji służb kontroli żywności, nie zostały do tej pory zrealizowane – powiedział przedstawiciel NIK.

Bałagan w kompetencjach

NIK w raporcie zwraca uwagę na rozproszenie i niejednolitość urzędowych kontroli żywności. Poszczególne inspekcje często dublują się w swoich obowiązkach. Prowadzi to do sporów kompetencyjnych między inspekcjami. Problemy te wynikają m.in. z faktu, że urzędowa kontrola regulowana jest przez wiele niespójnych aktów prawnych. Nieprecyzyjne są w nich choćby zapisy dotyczące zasad ustalania kar za naruszenie przepisów żywieniowych, co rodzi też zagrożenia korupcyjne.

W Polsce uprawnionych do dokonywania zewnętrznych kontroli żywności jest wiele instytucji państwowych, tj. Państwowa Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Weterynaryjna, Inspekcja jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. W system nadzoru zaangażowane są również Krajowa Administracja Skarbowa (w zakresie importu i eksportu), oraz Inspekcja Ochrony Środowiska. Organa kontroli wspomagają w tym zakresie Państwowy Instytut Weterynaryjny oraz Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.

„Mimo, że kompetencje są podzielone między inspekcjami, to często wzajemnie nakładają się na siebie i nie zawsze są w pełni czytelne. PIS zajmuje się produktami pochodzenia niezwierzęcego, zaś w odniesieniu do produktów zwierzęcych interesuje ją tylko żywność znajdująca się w handlu detalicznym. Pozostałą żywność pochodzenia zwierzęcego kontrolują zaś organy Inspekcji Weterynaryjnej, ale tylko w obrocie hurtowym. Jakość handlową produktów rolno-spożywczych w produkcji, obrocie hurtowym i detalicznym kontrolują organy IJHARS.” – czytamy w raporcie NIK.

Izba wskazuje również na zbytnie zawiłości w zakresie rodzaju wymagań, których przestrzeganie kontroluje dana inspekcja: „Bezpieczeństwo żywności kontrolują organy PIS, IW i częściowo PIORIN (kontrola pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych), jakość handlową - IJHARS. Inspekcja Jakości Handlowej kontroluje zarówno żywność pochodzenia zwierzęcego, jak i roślinnego, jednak wyłącznie w zakresie wykraczającym poza wymagania sanitarne, weterynaryjne lub fitosanitarne. W tym wypadku kryterium podziału kompetencji pomiędzy organami PIS i IW a IJHARS jest nie rodzaj produktu żywnościowego (definicja żywności i artykułu rolno-spożywczego mają krzyżujące się zakresy) czy też etap produkcji, lecz rodzaj obowiązków związanych z produkcją i obrotem na rynku.”

Brakuje pieniędzy i współpracy

Bałagan kompetencyjny i brak przejrzystych regulacji prawnych to jedna strona medalu. Druga to niedoinwestowanie organów kontroli, oraz wynikające stąd braki kadrowe i sprzętowe. Aż 70 proc. umów o pracę rozwiązywanych jest w inspekcjach na wniosek pracowników – podaje NIK w raporcie. Kontrolowane inspektoraty miały ogromny problem z zatrudnieniem z powodu niskich płac, szczególnie dla weterynarzy. W efekcie zatrudniane są osoby z wykształceniem pokrewnym lub zgoła odmiennym. Tymczasem służby są obarczane wciąż dodatkowymi obowiązkami – inspekcja sanitarna zaangażowana jest w walkę z pandemią wirusa SARS-CoV-2, a inspekcja sanitarna walczy z wirusem ASF. Ochrona bezpieczeństwa żywności lub jakości żywności jest w większości przypadków tylko jednym z wielu obowiązków poszczególnych inspekcji.

Jak ustaliła w trakcie przeprowadzonych kontroli NIK, poszczególne organy kontrolne nie współpracują ze sobą należycie i nie wymieniają informacji. IW i PIS nie przekazywały między sobą informacji o przypadkach nielegalnie prowadzonej produkcji artykułów żywnościowych. Stwierdzono też spory kompetencyjne pomiędzy Inspekcją Weterynaryjną a Państwową Inspekcją Sanitarną dotyczące nadzoru nad produktami pochodzenia zwierzęcego. Dla przykładu, fakt zafałszowania konkretnego środka spożywczego może być przedmiotem zainteresowania aż trzech inspekcji (PIS, IW albo IJHARS) w zależności od tego, czy czynniki tego zafałszowania powodują naruszenie bezpieczeństwa środka spożywczego, czy ekonomicznych interesów konsumenta. Co ciekawe, w pierwszym przypadku zafałszowanie jest przestępstwem, a w drugim administracyjną karą pieniężną.

Poszczególne inspekcje zawarły ze sobą porozumienia, ale nie zawsze są one wdrażane w życie i nie mogą zastąpić uregulowań ustawowych. NIK poinformowało na przykład, że porozumienie o współpracy między Inspekcją Weterynaryjną a Inspekcją Transportu Drogowego nie było w pełni realizowane. Wspólne działania w zakresie zasad i warunków transportu zwierząt podejmowano rzadko.

„Inspekcje odpowiedzialne za kontrolę żywności nie informowały się też wzajemnie o wykryciu niezarejestrowanej produkcji i obrocie artykułami rolno-spożywczymi. Unijny audyt z 2019 r. wykazał, że organy Inspekcji Sanitarnej nie znały liczby niezarejestrowanych podmiotów prowadzących produkcję podstawową. Brak współpracy między Państwową Inspekcją Sanitarną i Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz brak dostępu do innych baz danych podmiotów prowadzących taką produkcję nie pozwalał na identyfikację wszystkich takich firm, które nadzoruje Inspekcja Sanitarna. Co warte podkreślenia, z identyczną sytuacją zespoły audytowe zetknęły się w trakcie wcześniejszych audytów w 2013 i 2016 r. Kontroli PIS podlegają zatem jedynie te podmioty, które zdecydują się na rejestrację.” – czytamy w informacji NIK.

Ubój zwierząt i produkcja żywności

Według informacji NIK, w latach 2014-2016 Inspekcja Weterynaryjna właściwie nie pełniła żadnego nadzoru nad ubojem zwierząt gospodarskich, a nadzór nad transportem własnych zwierząt przez rolników sprawowała jedynie marginalnie. Główny Lekarz Weterynarii nie miał informacji o skali tego uboju, ani o jego kontrolach dokonywanych przez lekarzy weterynarii. Powiatowi lekarze weterynarii praktycznie nie kontrolowali zgłoszonych ubojów gospodarczych, nie znali zakresu stosowania przepisów o ochronie zwierząt, zakresu rejestracji ubojów, ani kwalifikacji osób przeprowadzających ubój. Unijni audytorzy ocenili nasz system kontroli jako nieefektywny i nieodstraszający przed podejmowaniem nielegalnych działań.

Kontrole NIK wykazały też, że nadzór weterynaryjny nie pozwala na rzetelną ocenę zasadności i prawidłowości stosowania antybiotyków u zwierząt, oraz nie gwarantuje ochrony konsumentów przed skutkami ich nieprawidłowego stosowania. Służby weterynaryjne w opinii Izby nie stworzyły również mechanizmu ujawniania nielegalnej działalności przez producentów żywności pochodzenia zwierzęcego. „IW stwierdzała takie przypadki głównie po informacjach od konsumentów lub innych uczestników obrotu gospodarczego, a nie z własnego rozpoznania.” – czytamy w raporcie.

Konsolidacja od zaraz?

W grudniu ub.r. NIK wspólnie z naukowcami z uczelni rolniczych opracował rekomendacje, które mają wzmocnić system i podnieść poziom bezpieczeństwa żywności. Główny postulat to przekazanie ogółu kompetencji związanych z kontrolą żywności jednemu z istniejących organów kontroli żywności lub powołanie nowej wyspecjalizowanej inspekcji podległej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia. Jak przypomniano, w 2017 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności. Jej założenia były zbieżne z rekomendacjami Najwyższej Izby Kontroli, jednak ustawa nie została skierowana na drogę legislacyjną.

-Choć mówimy dziś o rzeczy najważniejszej dla ogółu społeczeństwa, jaka jest bezpieczeństwo żywności, nie ma dziś z nami ani ministra rolnictwa, ani nawet żadnego sekretarza stanu. A reforma systemu kontroli żywności była przecież jednym z punktów programu PiS przed wyborami – zauważyła posłanka Dorota Niedziela (PO), wiceprzewodnicząca sejmowej komisji rolnictwa.- Dyskusja o braku spójności przepisów i kompetencjach służb trwa od wielu lat. Tak minister Krzysztof Jurgiel, jak i Krzysztof Ardanowski obiecywali nam konsolidację służb i uporządkowanie kwestii nadzoru nad bezpieczeństwem żywności. Żadna z tych inicjatyw nie weszła jednak na ścieżkę legislacji. Wszystkie wnioski z raportu NIK świadczą, że nie zrobiono w tym zakresie nic. Należałoby więc zapytać, w czyim interesie jest blokowanie łączenia inspekcji?