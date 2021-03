Nawozy na dowód - KRIR interweniuje u ministra

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o interpretację, czy rolnik ma obowiązek poddawania danych wrażliwych przy zakupie nawozów azotowych?

Kwestią przepisów zobowiązujących od lutego rolników do okazywania dowodu osobistego i podpisywania specjalnych oświadczeń przy zakupie nawozów azotowych o określonym stężeniu azotanu amonu:

postanowił zająć się Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych.

16 marca 2021 r. samorząd rolniczy wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o interpretację, czy rolnik ma obowiązek poddawania danych wrażliwych przy zakupie nawozów azotowych?

- W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2019/1148 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych od 1 lutego 2021 r. rolnicy kupując nawozy azotowe zobowiązani są do podpisywania oświadczenia o zamierzonym stosowaniu zakupionych nawozów. W oświadczeniu znajdują się dane wrażliwe, które sprzedawca zobowiązany jest przechowywać i udostępniać do kontroli. Wiąże się to z zagrożeniem, że dane osobowe będą przechowywane w niewłaściwy sposób i trafią w niepowołane ręce. Ponadto warunkiem zakupu jest okazanie dokumentu tożsamości - pisze do ministra KRIR.

Izby podkreślają, że rolnicy są zaskoczeni nowymi wymaganiami, nakładanymi na nich, zwłaszcza że sprzedawcy często nie są w stanie udzielić dokładnej informacji, które nawozy są objęte tym obowiązkiem i z czego on wynika.

W związku z tą sytuacją Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przekazanie informacji wyjaśniającej nowe zobowiązania dla rolników oraz wykazu nawozów, które podlegają przepisom ww. rozporządzenia KE.