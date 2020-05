Nie będzie ASF, jak nie będzie świń

Kolejne gospodarstwo doświadcza trudności związanych z ASF i koniecznością zabezpieczenia hodowli w sposób, którego bliżej nie sprecyzowano.

Węgierskie mangalice to wyjątkowe świnie, nie muszą, a nawet nie mogą być hodowane w zamknięciu.

- Nasze świnie – mam ich 18 – muszą być utrzymywane na świeżym powietrzu, nie potrzebują chlewu. Żyją pod wiatami – mówi Tomasz Jakiel, właściciel farmy Lubuskie Angusowo. W farmie, oprócz stada węgierskich mangalic, jest też kilka kóz, kur i krów czerwonej rasy Angus.

Właściciele swoje gospodarstwo opisują na portalu społecznościowym i mają wielu obserwatorów.

Po wystąpieniu na tym terenie ASF (pierwszy przypadek w listopadzie w Lubuskiem, a w marcu ognisko w Niedoradzu) farma znalazła się pod czujną kontrolą weterynarii.

Po pierwszej kontroli weterynaryjnej przeprowadzonej w styczniu pan Tomasz Jakiel otrzymał decyzję, nakazującą mu w ciągu 30 dni usunięcie uchybień polegających m.in. na „utrzymywaniu świń w gospodarstwie w sposób nie wykluczający kontaktu ze zwierzętami wolno żyjącymi i ze zwierzętami domowymi poprzez zapewnienie warunków wykluczających kontakt ze zwierzętami wolno żyjącymi i ze zwierzętami domowymi (ogrodzenie nie zabezpiecza świń przed dostępem zwierząt dzikich i domowych)”.

Stwierdzono też, że „świnie karmione są paszą niezabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących”, wybieg dla zwierząt nie jest zabezpieczony odpowiednim ogrodzeniem, brak też mat dezynfekcyjnych przy wejściu i wyjściu z wybiegu, a także przy wejściu do gospodarstwa.

- Zrobiliśmy wszystko to, co w dniu 5 grudnia 2020 zalecił nam urzędowy lekarz weterynarii – zapewnia Tomasz Jakiel. – Zbudowaliśmy potrójne ogrodzenie i wiatę na karmę. Wydawało się nam, że lepiej nie można zabezpieczyć tej hodowli.

Kolejna wizyta weterynarii miała miejsce w gospodarstwie 4 maja – tym razem przyjechała zastępca lekarza powiatowego.

- Ta pani podważała kompetencje lekarza urzędowego – opowiada pan Tomasz. – Stwierdziła, że jest on tylko zwykłym lekarzem urzędowym i nie powinniśmy go słuchać, stad też pojawiły się nowe wpisy w protokole. Poprzez poniesione przez nas wydatki dostosowaliśmy nasze gospodarstwo do wymogów zawartych w decyzji – a pani zastępca zaczęła szukać jakichkolwiek powodów do podważenia naszej pracy. Pani ta jest znana w środowisku lekarzy oraz rolników jako osoba bardzo "dokładna i skrupulatna", mówiąc łagodnie. Zrobiliśmy w gospodarstwie to, co nam wskazano. Okazuje się, że pułapki na myszy są ustawione nie tak, jak trzeba, a do gospodarstwa ma dostęp dzikie ptactwo…

Próbowaliśmy dowiedzieć się w PIW, czy po kontroli 4 maja stwierdzono spełnienie wymogów wskazywanych po kontroli z 5 grudnia? Jaka jest specyfika hodowli rasy świń utrzymywanych w tej farmie? Czy wymagania bioasekuracyjne uwzględniają zróżnicowanie ras? Jak rozumieć stwierdzenie z protokołu, jakoby było "Brak pierścienia zewnętrznego w zakresie systemu pułapek do monitorowania obecności gryzoni oraz pierścienia wewnętrznego tj. w okolicy wybiegu i od strony wybiegów i zagród dla pozostałych gatunków zwierząt tj. bydło, owiec, kóz, drób i królików." Jak rozumieć stwierdzenie z protokołu, dotyczące dostępu dzikiego ptactwa?

Niestety – po dwóch tygodniach udzielono z PIW odpowiedzi nic nie wnoszącej do sprawy (w załączniku). Pan Tomasz nie otrzymał też z weterynarii żadnego pisma po kontroli z 5 maja – poza protokołem pokontrolnym.

- W czwartek 14 maja PIW zlecił pobranie próbek krwi z naszego stada, aby wysłać do laboratorium w celu wykluczenia ASF. Nie otrzymaliśmy do tej pory informacji z PIW o wyniku tych badań. Czekamy na ruch ze strony PIW… We wtorek mamy mieć kolejną kontrolę z udziałem lekarza z inspektoratu wojewódzkiego. Złożyliśmy skargę do WLW, kontrola może być pokłosiem tego. Tymczasem odmówiono nam zgody na ubój gospodarczy jednej świni.

Czyżby po raz kolejny miało okazać się, że prawidłowe zabezpieczenie przed ASF polega na zlikwidowaniu hodowli?