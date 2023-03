Z ostatnich informacji wynika, że szykowane przez Parlament Europejski restrykcyjne prawo, które wymusi radykalne ograniczenie stosowania środków ochrony roślin w europejskim rolnictwie nie przejdzie w tej kadencji. Mówi się, że to zasługa działań m.in. samego Janusza Wojciechowskiego, komisarza UE ds. rolnictwa. Zapytaliśmy o to u źródła.

W ostatnim czasie Parlament Europejski wniósł wiele restrykcyjnych poprawek do projektu rozporządzenia w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin z dnia 22 czerwca 2022 r. Pojawiła się m.in. propozycja zwiększenia z 50 do 80 proc. ograniczenia stosowania bardziej niebezpiecznych ś.o.r. w okresie do 2030 r., zwiększenie z 3 lat do 20 lat okres archiwizowania elektronicznego rejestru dotyczącego stosowania ś.o.r. czy też dodatkowe opodatkowanie możliwości stosowania bardziej niebezpiecznych ś.o.r., co - jak się ocenia - zwiększyłoby drastycznie koszty ochrony roślin.

Światełko w tunelu?

Ale też pojawiła się informacja, że szykowane przez PE restrykcyjne prawo nie przejdzie w tej kadencji. Co więcej, mówi się, że to zasługa działań m.in. samego Janusza Wojciechowskiego, komisarza UE ds. rolnictwa.

Zapytaliśmy o to u źródła.

- Nie potwierdzam i nie zaprzeczam - stwierdził dyplomatycznie komisarz Janusz Wojciechowski w rozmowie z farmer.pl.

Dodał, że od zawsze był przeciwny tego typu ograniczeniom, zwłaszcza w sytuacji groźby kryzysu żywnościowego. Do tego podejście, że wszyscy mieliby redukować zużycie pestycydów o 50% w sytuacji, gdy są ogromne różnice pomiędzy poszczególnymi krajami UE, byłoby po prostu - w ocenie Janusza Wojciechowskiego - niesprawiedliwe.

- Przedstawiałem ten swój pogląd na Radzie Ministrów ds. rolnictwa (...) i państwa członkowskie najwyraźniej podzieliły te moje wątpliwości, stąd ta sprawa wymaga dalszych analiz i Rada tego nie przyjmuje - przyznał komisarz.

Czy - póki co - rolnicy mogą spać spokojnie i nie obawiać się pomysłów PE?

- W najbliższym czasie nie grozi im jakaś drastyczna regulacja (w tym zakresie - dop. redakcji) - stwierdził Janusz Wojciechowski.

A dlaczego w ogóle tak bardzo zaostrzyła się i tak „ostra” retoryka i zmiany dotyczące stosowania pestycydów? Dokąd to zmierza? - zapytaliśmy.

- Oczywiście powinniśmy dążyć do tego, aby w rolnictwie było mniej chemii a więcej biologii. Jeżeli zmniejszymy zużycie pestycydów, będzie lepiej oczywiście, ale to musi być rozsądne i sprawiedliwe podejście dla krajów członkowskich. Redukować powinni przede wszystkim ci, którzy używają tego bardzo dużo. To wymaga przede wszystkim sprawiedliwego podejścia - stwierdził komisarz Wojciechowski.