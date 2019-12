Nie ma informacji o stawkach dopłat do nasion

Dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego miały być wypłacane na początku 2020 roku. Tymczasem kończy się 2019 rok, a wciąż nie podano wysokości stawek tych dopłat.

Stawki dopłat powinniśmy poznać do końca września, kiedy to – zgodnie z ustawą o organizacji niektórych rynków rolnych - Rada Ministrów powinna wydać rozporządzenie w tej sprawie.

Więcej: Kiedy będą stawki dopłat do materiału siewnego?

Niestety, pomimo że Ministerstwo Rolnictwa zapowiada to rozporządzenie od trzech miesięcy – projektu nie ma. Jeszcze w październiku podawano, że dopłaty do nasion za 2019 r. zostaną udzielone na początku 2020 roku, a projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za 2019 r. został przekazany do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z prośbą o rozpatrzenie przez Radę Ministrów.

Więcej: Koniec limitu de minimis, dopłaty do materiału siewnego w 2020 roku

Od razu w październiku pytaliśmy więc w MRiRW: „na jakiej podstawie prawnej opóźniono wydanie tego rozporządzenia? Czy projekt jest na stronie RCL? Nie widzę go, można prosić o link do projektu?”

Odpowiedzi nie ma.

Pytania ponowiliśmy – i odpowiedzi nadal nie ma…