Nie ma możliwości zawieszenia kontroli na miejscu

Zarząd KRIR w piśmie z 10 listopada br. wnioskował do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zawieszenia przeprowadzania czynności kontrolnych w gospodarstwach rolnych do końca roku, z powodu zagrożenia COVID-19. Izby argumentowały, że skoro urzędy i agencje państwowe zamykają drzwi dla petentów, by ograniczyć możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa, wysyłanie urzędników na kontrole do gospodarstw jest pozbawione logiki i w równym stopniu stwarza dla rolników niepotrzebne zagrożenie.

Minister rolnictwa w przesłanej odpowiedzi stwierdza jednak, że nie widzi możliwości wstrzymania kontroli na miejscu: „Zgodnie z art. 9 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2020/532 w związku ze środkami wprowadzonymi w celu walki z pandemią COVID-19, państwa członkowskie mają możliwość zmniejszenia poziomu kontroli na miejscu wymogów zasady wzajemnej zgodności z 1% do 0,5% w odniesieniu do wniosków składanych w 2020 r. Jednakże, zmniejszenie to nie dotyczy poziomów kontroli wynikających z innych przepisów sektorowych (np. w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt). Zmniejszenie poziomu kontroli zasady wzajemnej zgodności w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt byłoby możliwe jedynie w przypadku zmniejszenia poziomu kontroli urzędowych w tym zakresie. Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej z dnia 19 maja 2020 roku minimalne poziomy kontroli ustanowione w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1505/2006 zmienionym rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1033/2010 dla owiec i kóz oraz w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1082/2003 w brzmieniu zmienionym przez Komisję rozporządzeniem (WE) nr 1034/2010 oraz w rozporządzeniu (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w brzmieniu zmienionym rozporządzeniem (UE) nr 653/2014 w odniesieniu do bydła nie będą podlegały zmianie w 2020 roku.”

Jak wyjaśnia resort w odpowiedzi dla KRIR, każde państwo członkowskie może sobie wybrać termin przeprowadzenia kontroli w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt obejmujących minimalny odsetek gospodarstw i/lub zwierząt, biorąc pod uwagę uwarunkowania związane z rozprzestrzenianiem się COVID-19. Co do zasady jednak poziom ich wykonania nie może zostać zmniejszony poniżej norm przewidzianych w obowiązujących regulacjach prawnych i musi być zrealizowany w ciągu roku kalendarzowego.

Zawieszenie kontroli w świetle przepisów stanowiłoby naruszenie prawa, co mogłoby mieć negatywny wpływ na otrzymywane przez beneficjentów płatności – uważa ministerstwo.