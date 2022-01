NIK o niegospodarności w KOWR

600 tys. zł średnio co miesiąc wydaje KOWR na opłacenie najmu pomieszczeń, z których nie korzysta – w sumie kosztowało to ok. 20 mln zł i kosztować będzie jeszcze do końca marca tego roku.

To już znana sprawa, ale teraz NIK dopisała jej kolejny rozdział, publikując ostatniego dnia grudnia wyniki kontroli „Najem pomieszczeń biurowych przy ul. Inflanckiej przez centralę Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa”.

Problem dotyczy umowy najmu pomieszczeń przy ul. Inflanckiej w Warszawie, po przeniesieniu pracowników Centrali KOWR na ul. Karolkową.

Pisaliśmy o tym ostatnio w kontekście wynajęcia przez Elewarr, spółkę podległą KOWR, kolejnego lokalu.

Kontrolę NIK zakończono przed rokiem, ostatniego dnia stycznia 2021 roku, i do tego czasu (od 1 kwietnia 2019 roku, kiedy to przeniesiono pracowników z Inflanckiej na Karolkową) NIK wyliczyła łączny koszt poniesiony przez KOWR na utrzymywanie niewykorzystanej powierzchni na 12 728,2 tys. zł.

Po roku trzeba więc dodać do tego jeszcze kolejne 7 mln zł.

Dodatkowo 8489,5 tys. zł KOWR stracił, wypowiadając umowę podnajmu na Karolkowej (miało to być konieczne, gdyż wszystkich pracowników centrali KOWR nie można było inaczej pomieścić).

KOWR zrezygnował ponadto z dochodzenia odsetek należnych od depozytu gwarancyjnego – wtedy, kiedy przestano je wypłacać, nie negocjowano i nie wystąpiono do sądu.

Wyniki kontroli NIK najwyraźniej gdzieś się zapodziały – NIK opublikowała je dopiero teraz, 31 grudnia 2021 roku, chociaż wystąpienie pokontrolne nosi datę 15 lutego 2021 roku. 17 czerwca 2021 roku KOWR poinformował o sposobie wykorzystania wniosków NIK – a dokładniej o tym, że nie zostały one zrealizowane.

Problem jest?

A według NIK problem jest niemały:

„Stwierdzone w wyniku kontroli nieprawidłowości skutkowały ustaleniem finansowych rezultatów kontroli na łączną kwotę 21 387,9 tys. zł, z tego 12 898,4 tys. zł kwota wydatkowana z naruszeniem zasad należytego zarządzania finansami w efekcie działań niegospodarnych oraz 8489,5 tys. zł kwota utraconych przychodów z podnajmu.

NIK skierowała zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstw niegospodarności oraz działania na szkodę interesu publicznego, tj. czynów z art. 296 Kodeksu karnego29 i zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Ponadto NIK zleciła organom kontroli skarbowej przeprowadzenie kontroli doraźnej w związku z poniesieniem kosztów na adaptację pomieszczeń przy ul. Inflanckiej 4 przed wydaniem nieruchomości będącej przedmiotem najmu” – podaje NIK.

Nie ma problemu?

Co ciekawe, wyników kontroli NIK i wniosków z niej płynących nie uznało też Ministerstwo Rolnictwa, nadzorujące KOWR – stanowisko z 20 lipca 2021 roku, podpisane przez ówczesnego wiceministra Szymona Giżyńskiego (inicjatora kolejnej dyskusyjnej i kosztownej decyzji lokalizacyjnej dotyczącej przeniesienia siedziby oddziału KOWR do Częstochowy z Mikołowa), zawiera sformułowania świadczące, że ministerstwo nie zrozumiało – podobnie zresztą jak przy wynikach ostatniej kontroli Elewarru – o co i dlaczego wnioskuje NIK.

NIK trzy dni później podtrzymała swoje stanowisko, wnioski i oceny, a 27 lipca 2021 roku skierowała informację o wynikach kontroli do sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

I tu historia się urywa – nic nie wiadomo o tym, jakie jest następstwo kroków podjętych pół roku temu przez NIK.

Będziemy więc wracać do tego tematu.

W załącznikach informacja pokontrolna i pismo prezesa NIK Mariana Banasia do przewodniczącego KRiRW Roberta Telusa.