NIK zbada, czy KOWR prawidłowo dzierżawił i sprzedawał państwową ziemię

W planie pracy NIK na bieżący rok zapisano szeroką kontrolę działalności samego KOWR, ale też zarządzanych przez Ośrodek spółek hodowli roślin i zwierząt. NIK przyjrzy się też ARiMR w kontekście informatyzacji, a także zajmie się tematem zwalczania ASF.

Jak wynika z planu pracy NIK na 2022 r., Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Izby zaprojektował na ten rok cztery ważne kontrole.

Na I i II kwartał przewidziano kontrolę dotyczącą działalności spółek hodowli roślin i zwierząt nadzorowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w latach 2017-2021. Pytanie definiujące cel główny kontroli to: Czy właściwe podmioty podejmowały prawidłowe i skuteczne działania w celu efektywnego zarządzania majątkiem spółek hodowli roślin i zwierząt o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej?

W II i III kwartale NIK chce sprawdzić czy KOWR prawidłowo realizował zasady dzierżawy i sprzedaży nieruchomości rolnych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Następnie - w III i IV kwartale - zbada czy działania KOWR w zakresie realizacji prawa pierwokupu, odkupu i nabycia nieruchomości oraz pierwokupu i nabycia udziałów i akcji w spółkach kapitałowych, a także nadzoru właścicielskiego były prawidłowe, rzetelne, gospodarne i celowe.

W tym samym czasie także Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Izby przyjrzy się czy ARiMR prawidłowo i skutecznie realizowała działania na rzecz informatyzacji służącej obsłudze pomocy finansowej dla rolnictwa i obszarów wiejskich.

Wyniki tych kontroli powinniśmy poznać dopiero pod koniec bieżącego roku, a znając życie - pewnie dopiero w przyszłym.

Departament Środowiska NIK weźmie pod lupę między I a III kwartałem br. funkcjonowanie spółki Polskie Domy Drewniane SA. Pytanie definiujące cel główny kontroli: czy działalność spółki Polskie Domy Drewniane SA prowadzona była gospodarnie, z uwzględnieniem wymogów budownictwa energooszczędnego, i doprowadziła do zwiększenia dostępności mieszkań na potrzeby społeczeństwa.

Do tego odbędzie się w II/III kwartale kontrola prawidłowości gospodarowania jeziorami stanowiącymi wody publiczne.

W III kwartale zbada czy gospodarowanie środkami uzyskanymi ze sprzedaży uprawnień do emisji w drodze aukcji w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych przyczyniło się do redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce i było prawidłowe.

Mniej więcej w tym samym czasie przyjrzy się też czy sprawozdanie finansowe Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie realizacji Programu „Czyste Powietrze” sporządzone zostało zgodnie z umową z Bankiem Światowym oraz rzetelnie.

Jeśli chodzi o oddziały terenowe NIK, Delegatura w Bydgoszczy zaplanowała sprawdzenie, czy działania starostów zapewniły prawidłowe wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Delegatura w Krakowie zbada, czy organy publiczne podejmowały prawidłowe i skuteczne działania na rzecz ograniczenia zabudowy terenów zagrożonych powodzią, a Delegatura w Olsztynie czy usuwanie wyrobów zawierających azbest było realizowane skutecznie i zgodnie z przyjętymi założeniami.

Delegatura w Zielonej Górze skontroluje przestrzeganie prawa i procedur w zakresie zwalczanie i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się ASF w populacji dzika oraz przenikaniu i rozprzestrzenianiu się choroby w stadach świń.