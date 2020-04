Nowe ułatwienia w zakresie ochrony roślin i rolnictwa ekologicznego

Do Sejmu trafił rządowy projekt nowelizujący ustawy składające się m.in. na "Tarczę Antykryzysową". Wprowadza on też szereg ułatwień dotyczących sprzedaży środków ochrony roślin i rolnictwa ekologicznego.

Zaproponowane przez rząd rozwiązania wprowadzają na okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii odstępstwa od obowiązków określonych w przepisach o środkach ochrony roślin oraz przepisach o ochronie roślin przed agrofagami dotyczące:

ukończenia wymaganych szkoleń w zakresie środków ochrony roślin przez osoby stosujące środki ochrony roślin, sprzedające te preparaty, prowadzące doradztwo z zakresu ochrony roślin, a także prowadzące uprawę roślin zgodnie z zasadami integrowanej produkcji roślin;

poddawania okresowym badaniom sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin.

Ponadto zaproponowano również umożliwienie przeprowadzania ocen zdrowotności roślin przed wydaniem paszportu roślin przez osoby, które nie zdały wymaganego egzaminu przed wojewódzkim inspektorem ochrony roślin i nasiennictwa.

Proponowane rozwiązania są oczekiwane przez samorząd rolniczy – dotyczą bowiem dużej grupy producentów rolnych. Co roku w szkoleniach z zakresu środków ochrony roślin uczestniczy od 59 tys. osób (w 2016 r.) do 140 tys. osób (w 2014 r.).

Z kolei obowiązek poddania badaniom sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin dotyczy każdego roku ponad 60 tys. gospodarstw.

Ułatwienia dla sprzedających i produkujących środki ochrony roślin

Odstępstwa dotyczące osób dokonujących sprzedaży środków ochrony roślin mają na celu ułatwienie działalności przedsiębiorców, ale i wyeliminowanie potencjalnych barier administracyjnych, które mogłyby zakłócić dostępność środków do produkcji rolnej.

W celu ułatwienia działania producentom rolnym i przedsiębiorcom w okresie obowiązywania ograniczeń wprowadzonych w związku z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 zaproponowano również przesunięcie terminu zgłaszania zamiaru eksportu roślin przez podmioty wpisane do rejestru eksporterów oraz terminu na dostosowanie się do regulacji ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami przez podmioty uprawnione do znakowania opakowań drewnianych, a także umożliwianie podejmowania działań przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa na podstawie wniosków i informacji przekazywanych w formie skanów pocztą elektroniczną.

Zmiana w kontroli rolnictwa ekologicznego

W zakresie rolnictwa ekologicznego na okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii zaproponowano dopuszczenie do prowadzenia kontroli przeprowadzanej przez jednostki certyfikujące osób nie będących inspektorami rolnictwa ekologicznego. Jednocześnie osoby wykonujące te kontrole nadal muszą spełniać wymagania przewidziane przepisami UE. Takie rozwiązanie jest niezbędne w obecnej sytuacji w celu zachowania możliwości przeprowadzania kontroli przez jednostki certyfikujące.