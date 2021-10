Nowelizacja nie dla rolników, a dla deweloperów?

Dolnośląska Izba Rolnicza ostro skrytykowała zmiany, jakie rząd chce wprowadzić do ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. W opinii samorządu zmiany te posłużą do rugowania rolnictwa z ziemi uprawnej.

W stanowisku przesłanym do Krajowej rady Izb Rolniczych, dolnośląscy samorządowcy alarmują, że proponowana nowelizacja ustawy oznacza wyjęcie gruntów rolnych spod jakiejkolwiek kontroli w kwestii ich przeznaczenia. W jej efekcie najwartościowsze rolniczo ziemie będą odrolniane pod działalność nierolniczą praktycznie bez żadnych ograniczeń.

W uzasadnieniu nowelizacji można przeczytać, że celem zmian jest uproszczenie procedury w zakresie podejmowania przez rolników działalności nierolniczej. W tym celu umożliwia się odrolnienie nawet najbardziej żyznych gruntów klasy I – III, bez wymaganej obecnie zgody ministra rolnictwa i pozytywnej opinii izb rolniczych. Dolnośląska Izba Rolnicza stanowczo sprzeciwia się jednak takim rozwiązaniom, gdyż w jej opinii celem ustawodawcy nie jest pomoc rolnikom, a wszelkiej maści przedsiębiorcom, a przede wszystkim deweloperom. Ustawa w tym kształcie spowoduje rugowanie rolników i rolnictwa z ziemi rolnej – uważają dolnośląscy samorządowcy.

„Tak naprawdę celem ustawodawcy jest przeznaczenie ziemi rolnej pod działalność nierolniczą, w szczególności pod mieszkalnictwo, bez żadnych ograniczeń i kontroli. Proponowane rozwiązania wyrugują rolników z ziemi rolnej, spowodują wzrost cen gruntu rolnego a tym samym przyczynią się do rychłego końca polskiego, niezależnego i rodzinnego rolnictwa.” – czytamy we wspomnianym piśmie DIR do Wiktora Szmulewicza.

DIR zwraca uwagę, że już teraz wieś boryka się z napływem osadników z miast, którzy nie rozumieją specyfiki pracy rolników. To zazwyczaj trudne sąsiedztwo, które rodzi liczne konflikty. Zmiany w ustawie otworzą deweloperom szeroko furtkę do lokowania na wsiach kolejnych osiedli mieszkaniowych. „Zdecydowanie sprzeciwiamy się procesowi niekontrolowanej rozbudowy na gruntach rolnych. Takie nieruchomości bowiem, raz utraciwszy taki statut, nigdy nie wracają do użytkowania rolniczego. Proponowane zmiany w ustawie mają na celu wyeliminowanie kontroli samorządu rolniczego nad procesem odrolnienia i wyłączania gruntów z produkcji rolnej.” – uważa DIR.