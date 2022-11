Na wtorkowym posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustaw o paszach oraz o odpadach.

Sejmowa komisja rolnictwa omawiała wczoraj projekty zmian proponowanych do ustaw z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach, oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Głównym powodem wprowadzenia zmian – jak czytamy w uzasadnieniu nowelizacji - jest konieczność wdrożenia do prawa krajowego przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/4 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wytwarzania, wprowadzania na rynek i stosowania paszy leczniczej.

Druga - ale równie ważna - przyczyna zmian w prawie wynika jednak z „dziejowej” konieczności odsunięcia w czasie terminu wejścia w życie przepisów o zakazie wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego.

Rozporządzenie PE 2019/4 ujednolica warunki, jakie muszą spełniać podmioty funkcjonujące na rynku pasz, zgodnie, z którymi mogą wytwarzać, przechowywać i transportować paszę leczniczą lub produkty pośrednie – wyjaśniał posłom wiceminister rolnictwa Lech Kołakowski.

- Przepisy te co do zasady są zbieżne z obowiązującymi w Polsce i nie będą miały w sposób znaczący wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Większość proponowanych rozwiązań jest skutkiem bezpośredniego stosowania przepisów rozporządzenia PE, niemniej w proponowanej nowelizacji przewiduje się również kilka rozwiązań systemowych, które umożliwią pełne wykonanie regulacji zawartych we wspomnianym rozporządzeniu unijnym – zapewniał wiceminister.

Według resortu rolnictwa zmiany przepisów są niezbędne dla utrzymania konkurencyjności polskiej produkcji zwierzęcej i wysokiej jakości żywności, ale wynikają również z konieczności nadążania prawa za postępem technicznym.

Mobilne wytwórnie i rejestry

Nowymi elementami w projektowanych regulacjach są m.in. mobilne wytwórnie pasz leczniczych, które wcześniej nie funkcjonowały na polskim rynku. Do zatwierdzania takich wytwórni wskazani zostają wojewódzcy lekarze weterynarii.

Zgodnie z proponowanymi przepisami wojewódzki lekarz weterynarii, w drodze decyzji administracyjnej, zatwierdzać ma też każdy zakład zajmujący się wytwarzaniem, przechowywaniem, transportem lub wprowadzaniem na rynek pasz leczniczych lub produktów pośrednich. Wnioski o zatwierdzenie zakładu składane mają być w WIW właściwego ze względu na miejsce położenia zakładu, a w przypadku mobilnych wytwórni pasz – w regionie, gdzie siedzibę ma wnioskodawca. Wojewódzki lekarz weterynarii decydując o zatwierdzeniu, nada zakładowi indywidualny numer identyfikacyjny. W przypadku, gdy mobilna wytwórnia pasz została zatwierdzona w innym kraju Unii Europejskiej, a wprowadza paszę leczniczą na terytorium Polski, musi powiadomić o tym fakcie powiatowego lekarza weterynarii na danym terenie.

Tak jak w obecnie obowiązującej ustawie o paszach, do obowiązków wojewódzkiego lekarza weterynarii należeć ma prowadzenie rejestrów oraz wykazów zakładów zatwierdzonych, natomiast Główny Lekarz Weterynarii będzie prowadzić krajowy wykaz zakładów zatwierdzonych. Ich lista będzie ogłaszana na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii.

Rozporządzenie 2019/4, które mamy wdrożyć do naszych ustaw precyzuje, że paszę leczniczą można wytwarzać jedynie z dopuszczonych weterynaryjnych produktów leczniczych.

Określono także zasady dotyczące włączania weterynaryjnych produktów leczniczych do paszy leczniczej w sposób zapewniający homogeniczność, oraz wymogi służące zapobieganiu zanieczyszczeniu krzyżowemu paszy niedocelowej substancjami czynnymi, pochodzącymi z weterynaryjnych produktów leczniczych – czytamy w uzasadnieniu przedłożonej komisji nowelizacji.

Kontrole i recepty

W projekcie noweli ustawy o paszach określono również podmioty, które do funkcjonowania na rynku pasz leczniczych, nie wymagają zatwierdzenia. Warunkiem takiej działalności jest obowiązek rejestracji po złożeniu wniosku do wojewódzkiego lekarza weterynarii wraz z zapewnieniem o spełnianiu wymogów określonych w rozporządzeniu 2019/4. Wojewódzki lekarz dokona wpisu takiego podmiotu na listę i nada mu numer identyfikacyjny. Wojewódzki lekarz weterynarii może też odmówić wpisu na listę, jeżeli stwierdzi, że podmiot nie spełnia ustawowych wymogów, oraz może skreślić dany podmiot z listy, jeżeli kontrola wykaże nieprawidłowości. To WLW będzie organem właściwym do przeprowadzania kontroli urzędowych podmiotów, które zajmują się wytwarzaniem, przechowywaniem, transportem lub wprowadzaniem do obrotu paszy leczniczej lub produktów pośrednich, oraz podmiotów które prowadzą wyłącznie działalność handlową i nie przechowują paszy leczniczej w swoich obiektach. Unijne rozporządzenie 2019/4, które wdrażać ma projektowana nowelizacja ustaw, precyzyjnie określa również, jakie elementy powinna zawierać recepta weterynaryjna na paszę leczniczą.

Gromadzenie i utylizacja

To samo rozporządzenie 2019/4 nakłada także na kraje członkowskie obowiązek wprowadzenia systemów gromadzenia i usuwania niezużytych lub przeterminowanych pasz leczniczych i produktów pośrednich. W omawianym projekcie ustawy przyjęto, że: „podmioty, które stosują paszę leczniczą w swoich gospodarstwach, podmioty prowadzące handel detaliczny paszą leczniczą dla zwierząt domowych, oraz posiadacze zwierząt futerkowych, przekazują niezużytą lub przeterminowaną paszę leczniczą podmiotom, które jedynie transportują lub przechowują paszę leczniczą lub produkty pośrednie wyłącznie w zaplombowanych opakowaniach lub pojemnikach, lub podmiotom, które zajmują się wytwarzaniem, przechowywaniem, transportem lub wprowadzaniem na rynek paszy leczniczej lub produktów pośrednich.”

Posiadacze zwierząt domowych będą mogli przekazywać niezużytą lub przeterminowaną paszę leczniczą placówkom prowadzącym handel detaliczny takimi produktami.

Podmioty zajmujące się wytwarzaniem, przechowywaniem, transportem lub wprowadzaniem na rynek paszy leczniczej lub produktów pośrednich mają przekazywać niezużyte lub przeterminowane pasze lecznicze do zakładu utylizującego odpady weterynaryjne w zaplombowanych pojemnikach.

Wytwórnie pasz leczniczych muszą mieć opracowany sposób postępowania z paszami, które nie mogą zostać ponownie przetworzone i muszą podlegać utylizacji. Inspekcja Weterynaryjna sprawdzi, czy dany podmiot ma podpisaną umowę z zakładem unieszkodliwiającym odpady (o kodzie 18 02 08 – leki inne niż cytotoksyczne i cytostatyczne).

Kto zapłaci za utylizację?

Koszty gospodarowania niezużytymi lub przeterminowanymi paszami leczniczymi i produktami pośrednimi ponosić ma podmiot, który nie zużył paszy leczniczej (któremu wystawiono receptę), bądź podmiot u którego pasza straciła ważność do stosowania. Listę zarejestrowanych podmiotów, którym można przekazać niezużyte lub przeterminowane pasze lecznicze publikować ma na stronie internetowej Główny Lekarz Weterynarii.

Zgodnie z treścią unijnego rozporządzenia nowelizacja wprowadza także przepisy karne za naruszenie wymogów, dotyczących gospodarowania paszami leczniczymi.

Moratorium na zakaz importu soi GM

Kolejnym, a może i najważniejszym celem zaprezentowanej parlamentarzystom ustawy ustawy jest przesunięcie terminu wejścia w życie pewnego przepisu w ustawie o paszach. Chodzi o zakaz wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt na terytorium Polski pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego. Rządowy projekt zakłada odsunięcie tej daty z dnia 1 stycznia 2023 r. na dzień 1 stycznia 2024 r.

Jak przyznają autorzy nowelizacji w uzasadnieniu projektu, wprowadzenie wspomnianego zakazu w życie „wymaga czasu w celu znalezienia zastępczych, wysokobiałkowych składników porównywalnych pod względem jakościowym i ekonomicznym do importowanej soi”.

„Analiza bilansu paszowego w Polsce wskazuje, że w naszej strefie klimatycznej obecnie praktycznie nie ma alternatywnych pasz wysokobiałkowych mogących całkowicie zastąpić importowaną śrutę sojową.” – piszą autorzy projektu, a dalej przyznają, że „całkowite zastąpienie białka sojowego krajowymi nasionami roślin strączkowych będzie trudne”, ze względu na dopuszczalne udziały tych pasz w dietach zwierząt, szczególnie w mieszankach paszowych dla młodego drobiu i młodych świń. Resort przyznaje, że można by zwiększyć wykorzystanie krajowych roślin strączkowych w żywieniu zwierząt, lecz musiałyby być one „dostępne na rynku w wystarczającej ilości”.

Jak powiedział wiceminister Kołakowski, wojna na Ukrainie i sytuacja międzynarodowa każą zaś stawiać na pierwszym miejscu bezpieczeństwo żywnościowe. Zależy ono w dużej mierze od bezpieczeństwa w zaopatrzeniu w białko. Komisja Europejska wskazała na potrzebę odbudowy rynku roślin białkowych w UE i stanowi to jedno z kluczowych zagadnień w Strategii „od pola do stołu”.

Wyniki przeprowadzonych w Polsce badań pokazały, że jest wiele barier, które nie służą wykorzystaniu krajowych surowców białkowych. Poza zmiennością i niestabilnością plonowania, jest jeszcze gigantyczny problem zapewnienia stałych, regularnych i ustandaryzowanych jakościowo dostaw surowca, które mogłyby zapewnić ciągłość produkcji pasz. To w naszych realiach nie jest obecnie możliwe, mimo wsparcia zaoferowanego w obecnym PROW – dowiadujemy się z rządowego uzasadnienia projektowanej ustawy.

Natychmiastowe wycofanie soi GM z produkcji wiązałoby się ze wzrostem cen pasz, podwyżkami cen mięsa, drastycznym spadkiem eksportu oraz zwiększeniem importu żywności na polski rynek – przyznaje resort rolnictwa.