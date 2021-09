O ile więcej na rolnictwo?

Sejm debatuje nad zmianą budżetu państwa na ten rok. Zapowiadane są dodatkowe pieniądze na rolnictwo – także w ramach uruchomienia tegorocznych rezerw budżetowych.

Podczas wczorajszej debaty nad projektami dotyczącymi zmian w budżecie na 2021 rok posłowie nie szczędzili rządowi przykrych uwag, jeśli chodzi o wydatki na rolnictwo.

- Nie ma wsparcia dla rolników. Państwo proponujecie teraz 230 mln zł na wsparcie dla rolników. Gdzie byliście przez ostatnie 6 lat, gdzie byliście przez ostanie 6 lat, kiedy zapominaliście o rolnikach? – pytała poseł Krystyna Skowrońska z KO, zastępca przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych. - Rolnicy czekają i rolnicy wam tego nie zapomną, bo na wojsko jest dwadzieścia razy więcej, a na rolnictwo dla rolników nie ma pieniędzy.

Odmiennego zdania była poseł Teresa Hałas z PiS:

- To bardzo dobra ustawa. W tym projekcie jest zapis, że pracownikom sfery budżetowej przysługują specjalne dodatki motywacyjne w wysokości 6%, i chcę zapewnić, na przykładzie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, że ten fundusz motywacyjny sprawdzał się latami. Moje pytanie dotyczy tego, dlaczego, panie ministrze, w tej projektowanej zmianie nie są uwzględnieni pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, którzy również w okresie pandemii wykazali się swoją kompetencją, ale też dużym oddaniem czasowym, jeżeli chodzi o pomoc dla rolników, w tym pomoc techniczną, którą rzeczywiście wykonywali po godzinach pracy.

Poseł Gabriela Masłowska z PiS pytała:

- I czy prawdą jest, że w odniesieniu do rolnictwa przeznaczy się tą nowelizacją dodatkowo 700 mln zł na ASF oraz ponad 371 mln zł dla Inspekcji Weterynaryjnej na zwalczanie chorób zakaźnych?

Podobne wątpliwości miał poseł Czesław Siekierski (KP).

- Czy są jeszcze przewidziane, poza tymi środkami, które tu zostały wspomniane, jakieś dodatkowe możliwości wsparcia w ramach rezerwy budżetowej czy innej? Bo rzeczywiście sytuacja finansowa w rolnictwie zagraża utrzymaniu produkcji - alarmował.

Poseł Tadeusz Tomaszewski, klub parlamentarny Lewica, miał wątpliwości dotyczące zwiększenia środków na dopłaty do ubezpieczeń.

- Rolnicy oraz izby rolnicze już w połowie tego roku sygnalizowali niewystarczającą ilość środków finansowych na dopłaty do obowiązkowych ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich z budżetu państwa. Czy ta nowelizacja przewiduje dodatkowe środki na ten cel, na dopłatę do ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich? – pytał.

Do tych wątpliwości posłów tak odniósł się sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza:

- Muszę powiedzieć, że wczoraj podpisałem decyzję o zwiększeniu o 0,5 mld zł środków na ubezpieczenia upraw, do kwoty 900 mln zł, jeszcze przed nowelizacją. Jeszcze w tym roku, przed nowelizacją. To są dodatkowe środki. O tym mówiła pani poseł Masłowska. Na rolnictwo jest dodatkowe 700 mln zł w nowelizacji, ale ok. 1 mld zł w wyniku zmiany przeznaczenia rezerw, w tym środki na ubezpieczenia w wysokości 0,5 mld zł, zostało przekazane na rolnictwo.

Jak z tego wynika, na rolnictwo w tym roku trafi 1,7 mld zł więcej, niż pierwotnie zakładano w budżecie.

