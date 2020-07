O zakazie utrzymywania świń na wybiegu raz jeszcze

Zalecenia bioasekuracyjne wciąż zmieniają się – i wciąż mogą się zmieniać… „Strategia zarządzania ASF” wciąż jest nieszczelna i prowadzi do zbędnych wydatków, ponoszonych przez hodowców i ogranicza hodowlę, a nie chorobę.

Ledwie napisaliśmy, jak GIW tłumaczy wprowadzane obecnie zmiany w wymogach bioasekuracji, zakazujące hodowli na wybiegu, jak swoje uwagi na ten temat nadesłało MRiRW.

Więcej o wyjaśnieniach GIW:

Bioasekuracja ASF wciąż w opracowaniu

Jak przekonuje MRiRW, uwzględnienie zaleceń unijnych w projektowanym zakazie hodowli na wybiegu polega na zastosowaniu „przewodnika” – tj. dokumentu technicznego przygotowywanego dla jednej z unijnych komisji (Zdrowie i Bezpieczeństwo Żywności - DG SANTE). W owym przewodniku, którego wersja 12 obowiązuje aktualnie, już w 10 wersji wskazano na potrzebę zakazu hodowli na wybiegu.

Ministerstwo pisze tak:

„Zalecenie nieutrzymywania świń w tzw. systemie otwartym znalazło się w dokumencie „Strategic approach to the management of African Swine Fever for the EU” (SANTE/7113/2015-rev.10). Aktualnie obowiązuje wersja 12 tego dokumentu, gdzie zakaz trzymania świń na zewnątrz wskazano w pkt 2.1.2 w części III (Kryteria bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie na zewnątrz).

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej dokument ten nie stanowi przepisu prawa. Niemniej jednak jest dokumentem technicznym, który powinien być przewodnikiem dla państw członkowskich UE w kwestiach ASF. Zawiera on zbiór wytycznych oraz dobrych praktyk, których celem jest harmonizacja podejścia państw członkowskich UE na rzecz ograniczania możliwości rozprzestrzeniania się choroby oraz zwiększania skuteczności jej zwalczania. Dokument ten został określony jako roboczy, z uwagi na fakt, że jest on regularnie omawiany, poddawany rewizjom i modyfikowany przy udziale państw członkowskich podczas posiedzeń Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz (DG SANTE).

Należy przy tym zaznaczyć, że ww. dokument zaleca stosowanie ww. kryterium (tj. zakazu utrzymywania świń na zewnątrz, w tzw. systemie otwartym) na wszystkich obszarach wymienionych w załączniku do decyzji wykonawczej Komisji nr 709/2014/UE, tj. na obszarach: ochronnym, objętym ograniczeniami i zagrożenia. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń ogranicza natomiast zastosowanie tego kryterium wyłącznie do obszarów: objętego ograniczeniami i zagrożenia, uwzględniając polską specyfikę oraz fakt, że na tych obszarach istnieje zwiększone ryzyko kontaktu świń z potencjalnie chorymi na ASF dzikami. Nie bez znaczenia na podjęcie decyzji o zastosowaniu ww. kryterium na terytorium Polski pozostaje również fakt, że trzecie (3) w 2020 r. ognisko ASF potwierdzono na terenie gospodarstwa prowadzącego hodowlę świń ras rzadkich (rasa Mangalica), utrzymywanych w systemie otwartym, które było zlokalizowane na obszarze objętym ograniczeniami, gdzie stwierdzane były przypadki ASF u dzików.”

3. ognisko w 2020 r. stwierdzono 4 czerwca 2020 r. w gospodarstwie, w którym utrzymywano 70 świń, położonym w gminie Włodawa, w powiecie włodawskim, w województwie lubelskim, w odległości około 550 metrów od granicy z Białorusią. Gospodarstwo położone jest na obszarze objętym ograniczeniami – podaje GIW. Czy kilkaset metrów od granicy z Białorusią sytuacja związana z ASF jest taka sama, jak w innych regionach kraju?

Jak wynika z ministerialnej informacji, również rolnicy z obszarów ochronnych – a w zasadzie gospodarujący na terenie całego kraju - powinni zatem rozważyć, czy jest sens wprowadzania bioasekuracji i ponoszenia kosztów np. podwójnego grodzenia, jeśli i tam wkrótce może zostać wprowadzony zakaz hodowli – oczywiście z powołaniem się na „dokument DG Sante”, a może nawet na poparcie hodowców, prowadzących konkurencyjną działalność.

Ciekawe, co o takim ograniczaniu bioróżnorodności sądzą ekolodzy i zwolennicy szczęśliwych dzików i dobrostanu zwierząt, że o zwolennikach swobody rynkowej i gospodarczej nie wspomnę…