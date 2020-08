Odpady pod większą kontrolą

Ministerstwo Klimatu przygotowało projekt zmian w przepisach dotyczących gospodarki odpadami.

Zaproponowano m.in. podwyższenie kar za ich niewłaściwe pozbywanie się i możliwość kompostowania bez konieczności odbioru bioodpadów.

I tak do 5000 zł wzrośnie kara za zaśmiecanie miejsc publicznych (dróg, ulic, placów ogrodów, plaż, trawników lub zieleńców), do tego samego poziomu wzrosną również kary za wyrzucanie nieczystości na cudzym gruncie polnym.

Zgodnie z planowanymi przepisami, gmina, która zwolni właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady z części opłaty oraz z obowiązku posiadania brązowego pojemnika, będzie mogła odmówić odebrania bioodpadów nie tylko z brązowego pojemnika, ale również wtedy, gdy znajdą się one w dowolnym innym pojemniku lub worku. W tej chwili gminy, szczególnie na terenach wiejskich, muszą zapewniać odbiór bioodpadów nawet wtedy, gdy są one przetwarzane przez właściciela nieruchomości i brązowe pojemniki są puste, co generuje niepotrzebne koszty w systemie – podano również.