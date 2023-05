Rolnik, który zdecyduje się na zastosowanie chemicznych środków ochrony roślin za pomocą drona, ryzykuje karą za wykonanie niewłaściwej techniki zabiegu. Innego zdania są firmy, które taką usługę oferują. Czas na jednoznaczną opinię w tej sprawie - uważają rolnicy z Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych.

Według prof. Pawła Beresia z Instytutu Ochrony Roślin, jeśli chodzi o stosowanie dronów w zakresie wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin -są one dopuszczone prawnie jedynie w walce biologicznej w kukurydzy, tj. jest pozwolenie na "rozsiewanie" za pomocą dronów makroorganizmu jakim jest kruszynek.

Ale jeśli chodzi o inne biopreparaty (grzybo i bakteriobójcze) to już nie.

Również rolnik, który zdecyduje się na zastosowanie chemicznych środków ochrony roślin za pomocą drona, ryzykuje karą za wykonanie niewłaściwej techniki zabiegu.

Z agrolotnictwa, do którego zaliczane są, póki co, drony, mogą korzystać bowiem jedynie Lasy Państwowe.

Zupełnie innego zdania są natomiast firmy, które taką usługę - w cenie ok. 100 zł/ha - w naszym kraju oferują.

Czas na jednoznaczne przepisy prawa

- W związku z rozwojem rolnictwa precyzyjnego i rosnącym zainteresowaniem rolników nowymi technologiami zwracamy się z zapytaniem o szczegóły możliwości zastosowania dronów rolniczych jako maszyn do aplikacji środków ochrony roślin i nawozów w odpowiedniej dawce dokładnie w miejscach, gdzie jest to wymagane (z dokładnością do kilku centymetrów) - napisał do ministra rolnictwa Marcin Gryn, wiceprezes Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych.

Jak argumentuje, drony rolnicze oferują rozwiązania, których poszukują rolnicy, jak np. możliwość oprysków z powietrza w wysokich uprawach (takich jak kukurydza, konopie siewne, słoneczniki), gdzie wjazd specjalistycznym sprzętem jest bardzo drogi i nie zawsze jest efektywny.

Zdaniem wiceprezesa PZPRZ, drony to także wsparcie w przypadku gdy brak jest możliwości wjazdu ciężkim sprzętem na tereny podmokłe, po deszczach, po zimie, a pojawiają się choroby i konieczne jest szybkie podjęcie środków profilaktycznych.

To także możliwość ochrony upraw na terenach pofałdowanych i górzystych, możliwość wykonania zabiegów punktowych lub tylko na wybranym terenie z całego pola (dron rolniczy dolatuje do wcześniej zaznaczonego terenu i dopiero nad wyznaczonym terenem rozpoczyna pracę z powietrza i tylko w obrębie zaznaczonego kawałka pola).

Dodatkowo - w opinii Marcina Gryna - drony mogą przyczynić się do zwiększenia plonów w rzepaku i zbożach poprzez eliminację ścieżek technologicznych oraz zapobieganie niszczeniu plonów na polach.

Na co trzeba pilnie zwrócić uwagę?

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych w piśmie do ministra rolnictwa poprosił o ustosunkowanie się szczególnie do takich kwestii, jak:

dopuszczenie dronów rolniczych do oprysków z wykorzystaniem środków chemicznych – drony latają 2-4 metry nad poziomem upraw i dają efekt podobny do pracy z opryskiwaczami z rękawami,

wprowadzenie maksymalnie uproszczonych procedur odbywania lotów, z uwzględnieniem realnych potrzeb rolników i faktu, że praca odbywa się w oknach pogodowych, które są trudne do przewidzenia,

regulacja stanu technicznego dronów rolniczych do zastosowania środków ochrony roślin.

- Proszę o szczegółowe informacje i przyspieszenie prac umożliwiających używanie dronów rolniczych w Polsce - zaapelował do ministra rolnictwa wiceprezes PZPRZ.