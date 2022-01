Paliwo po 4,10?

Jutro wejdzie w życie obniżka VAT, w tym na paliwo. Czy UE wyrazi na nią zgodę?

Sejm rozpoczął pracę nad poselskim projektem zmierzającym do obniżki podatków zawartych w cenie paliwa.

Na razie projekt trafił do Komisji Ustawodawczej w celu zaopiniowania na potrzeby marszałka Sejmu – chodzi o niezgodność z prawem UE. Jednak, jak się okazało, w komisji nie przegłosowano tej opinii.

Przedstawiciel wnioskodawców poseł Artur Dziambor (Konfederacja) dał się przekonać członkom komisji, że lepiej odłożyć głosowanie. Problem w tym, że obniżenie VAT na paliwo jest niezgodne z unijnymi przepisami.

- Najważniejsza jest propozycja obniżki VAT do 15% - relacjonował poseł Artur Dziambor. - Tutaj muszę wkroczyć z tym co stało się 2 tygodnie temu. Sejm przegłosował obniżkę VAT na pół roku do 8%. Wiemy jednak, że jest to niezgodne z ustawą o VAT obowiązującą w Unii Europejskiej. Z BAS (czyli Biura Analiz Sejmowych – dop. MP-K) otrzymaliśmy informację, że obniżanie VAT do 15%, czyli więcej niż Sejm już przegłosował, również jest niezgodne z europejską ustawą o VAT. Jeżeli udałoby się naszemu rządowi wynegocjować w UE chociażby tymczasowe obniżenie VAT, to wtedy my złożymy autopoprawkę obniżającą VAT do tego poziomu, jednak nie na 6 miesięcy, ale na stałe. O tym też mówiliśmy w czasie procedury sejmowej, kiedy była procedowana Tarcza Antyinflacyjna. W tym momencie jest ona wprowadzana do końca lipca, a my chcemy, żeby funkcjonowała ona na stałe.

I właśnie na rozwianie tych wątpliwości zdecydowano się poczekać. Następne posiedzenie Komisji Ustawodawczej ma się odbyć 8 lub 9 lutego.

Przypomnijmy, że Sejm przyjął ustawę - zaproponowaną również przez posłów - zakładającą m.in. obniżenie VAT na paliwa silnikowe, tj. olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę silnikową, gaz skroplony LPG – ze stawki 23% do stawki 8%, czyli VAT obniżono na pół roku do jeszcze do niższej stawki, niż zaproponowali w swoim projekcie posłowie Konfederacji (którzy jak na razie chcą m.in. obniżenia VAT do 15%, ale bezterminowo).

Tymczasem UOKiK jest zadowolony z reakcji rynku na rządowe zapowiedzi obniżenia akcyzy na paliwo.

- Poleciłem Inspekcji Handlowej sprawdzenie cen na stacjach po obniżce przez rząd akcyzy na paliwo. Wyniki analizy potwierdzają, że w okresie objętym monitoringiem ceny paliw spadły. Pod koniec grudnia i w pierwszej połowie stycznia płaciliśmy ponad 20 groszy mniej za litr niż miesiąc wcześniej, co pozwoliło zaoszczędzić nawet kilkanaście złotych podczas jednego tankowania. Kontynuujemy nasze działania, wkrótce będziemy sprawdzać ceny po rządowej obniżce VAT na paliwa – taką wypowiedź prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego opublikowano 20 stycznia. Jak oceniono, "z pierwszego etapu monitoringu wynika, że badane stacje zareagowały pozytywnie na zmianę akcyzy. Zdecydowana większość z nich (w tym duże sieci) od razu obniżyło ceny, zaś kilka małych stacji zrobiło to z niewielkim opóźnieniem".

Przyjęta obniżka VAT wchodzi w życie jutro.

