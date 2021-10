Państwo dołoży do odszkodowań łowieckich?

Wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka uznał, że trzeba zwrócić się do budżetu państwa o wsparcie systemu odszkodowań za szkody łowieckie. Jak podał, w ostatnim roku łowieckim 2020/2021 – kiedy było znacznie mniej polowań - liczba szkód spadła o blisko jedną czwartą, a kwota odszkodowań – prawie o połowę.

Jak mówił wczoraj w Sejmie wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka, potrzebne jest zasilenie funduszu odszkodowawczego z budżetu państwa, co jest według niego jedynym wyjściem z obecnej trudnej sytuacji związanej z odszkodowaniami.

Przypomnijmy, że obecnie odszkodowania za szkody łowieckie wypłacają PZŁ i Lasy Państwowe.

- Moja opinia jest taka po dokonaniu analizy całej tej trudnej sytuacji związanej z wypłatą odszkodowań, że na dzień dzisiejszy nie ma możliwości rozwiązania wielu sytuacji konfliktowych bez zasilenia funduszu odszkodowawczego z budżetu państwa – mówił Edward Siarka. - Nie da się tego konfliktu zażegnać, jeśli nie zasilimy funduszu odszkodowawczego z budżetu państwa. Kwestią wyliczeń jest to, jaka miałaby to być kwota, ale ta dyskusja będzie musiała być podjęta. Ta sprawa co jakiś czas powraca. Był swego czasu pomysł, aby ten fundusz był zasilany przez Lasy Państwowe, ale to jest niedobry pomysł, ponieważ rodzi kolejny problem. Uważam, że powinniśmy zdecydować się na to, aby ten fundusz był zasilany kwotą z budżetu państwa, z tego tytułu, że mówimy – jak państwo sami tutaj to podnosili – o dzikich zwierzętach, które są własnością Skarbu Państwa, są własnością państwa. Na pewno ta sprawa jest niezmiernie ważna.

Wiceminister podał, że:

- w roku łowieckim 2015/2016 ogółem wypłacono 73 510 tys. zł z tytułu szkód łowieckich;

- w roku 2017/2018 r. wypłacono 90 850 tys. zł;

- w roku 2018/2019 r. wypłacono 61 641 tys. zł;

- w roku 2019/2020 wypłacono 104 209 tys. zł.

Kwestie dotyczące odszkodowań w ostatnim roku łowieckim rozważał wiceminister następująco:

- Natomiast w roku łowieckim 2020/2021, który być może w ogóle będzie całkowicie odbiegał pod względem liczb od tych danych – próbujemy przeanalizować, jakie zachodziły zjawiska, dlatego że proszę pamiętać o tym, że właściwie przez cały rok obowiązywał zakaz polowań, w tym zakaz polowań zbiorowych, a nawet był moment zakazu wejścia do lasów – zostało wypłaconych 58 692 tys. zł. Mówię o roku łowieckim 2020/2021. W tym roku łowieckim liczba zgłoszonych szkód bardzo zmalała. O ile rok wcześniej zgłoszono ponad 60 tys. szkód, o tyle w roku łowieckim 2020/2021 zgłoszono 45 909 szkód – wyliczał wicepremier i pełnomocnik rządu ds. leśnictwa i łowiectwa.

Po przyjęciu procedowanych zmian w prawie łowieckim – przygotowanych w Senacie, co do potrzeby wprowadzenia których Sejm nie ma wątpliwości – w protokole szacowania szkód uwzględniona zostanie pozycja dotycząca ewentualnego braku zgody na budowę urządzeń (ambony, ogrodzenia, „czy na jakieś inne działania, które myśliwi chcieli podjąć, i czy rolnik się na to nie zgodził” – jak to określił wiceminister) i jego wpływu na wysokość strat.

