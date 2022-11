We wtorek Parlament Europejski zatwierdził nową unijną politykę rolną. Dzięki reformie Wspólna Polityka Rolna ma być bardziej ekologiczna, sprawiedliwsza, bardziej elastyczna i przejrzysta.

W trakcie negocjacji nad kształtem reformy europosłowie podkreślili, że wzmocnienie bioróżnorodności i zgodność z unijnymi przepisami i zobowiązaniami środowiskowo-klimatycznymi będą kluczowe dla wprowadzenia nowej Wspólnej Polityki Rolnej, która zacznie obowiązywać od 2023 r.

Komisja Europejska oceni, czy krajowe plany strategiczne WPR są zgodne z tymi zobowiązaniami. Rolnicy będą musieli postawić na praktyki korzystne dla klimatu i środowiska. Państwa członkowskie będą musiały zapewnić, że co najmniej 35% budżetu na rozwój obszarów wiejskich oraz co najmniej 25% płatności bezpośrednich zostanie przeznaczone na działania środowiskowo-klimatyczne.

Większe wsparcie dla małych gospodarstw i młodych rolników

Parlament zagwarantował, że co najmniej 10% płatności bezpośrednich zostanie przekazane na wsparcie małych i średnich gospodarstw rolnych, a co najmniej 3% budżetu WPR trafi w ręce młodych rolników. Europosłowie nalegali, by rezerwa kryzysowa w wysokości 450 mln euro rocznie (w bieżących cenach) stanowiła stałe wsparcie dla rolników w obliczu niestabilności cen lub rynku.

Większa przejrzystość i zgodność reformy z przepisami prawa pracy

Nacisk Parlamentu sprawił, że unijne przepisy prawa pracy w sektorach rolnych będą lepiej kontrolowane. Naruszenie ich będzie skutkowało nałożeniem kar, a to za sprawą współpracy krajowych inspektorów pracy i agencji płatniczych WPR.

Informacje o beneficjentach końcowych będą bardziej przejrzyste dzięki unijnemu narzędziu eksploracji danych. Zostanie ono udostępnione państwom członkowskim i będzie służyć określeniu ryzyka nadużyć finansowych, które mogą wystąpić w przypadku porównywania informacji w publicznych bazach danych.

Rozporządzenie o planach strategicznych przyjęto 452 głosami za, przy 178 głosach przeciw i 57 głosach wstrzymujących się. Rozporządzenie horyzontalne przyjęto 485 głosami za, przy 142 głosach przeciw i 61 głosach wstrzymujących się, a rozporządzenie o wspólnej organizacji rynków 487 głosami za, przy 130 głosach przeciw i 71 głosach wstrzymujących się.

Sprawozdawca dla rozporządzenia o planach strategicznych Peter Jahr (PPE, DE) powiedział:

- Zatwierdzając reformę WPR, gwarantujemy bezpieczeństwo planowania nie tylko państwom członkowskim, ale przede wszystkim naszym europejskim rolnikom. Zadbaliśmy o to, by ta WPR była bardziej zrównoważona, przejrzysta i przewidywalna. Nowy model realizacji zmniejszy biurokratyczne obciążenia rolników związane z polityką rolną. Nasze dzisiejsze głosowanie pokazało, że chcemy chronić i promować rodzinne gospodarstwa rolne, ludzi, którzy utrzymują i zachowują nasz krajobraz kulturowy.

Sprawozdawczyni dla rozporządzenia horyzontalnego Ulrike Müller (RE, DE) zauważyła:

- Dziś jest historyczny dzień dla nowej WPR - dzień, w którym zmierzamy w kierunku bardziej ambitnej pod względem środowiskowym, świadomej społecznie i zorientowanej na wyniki polityki rolnej. Nowy model realizacji sprawi, że WPR będzie w większym stopniu skupiać się na osiąganiu celów, a w mniejszym na zwykłym przestrzeganiu przepisów. Zadbaliśmy również o większą przejrzystość płatności w ramach WPR oraz o lepszą ochronę interesów finansowych UE. Nowa WPR odniesie sukces.

Sprawozdawca dla rozporządzenia o wspólnej organizacji rynków Eric Andrieu (S&D, FR) powiedział:

- Po raz pierwszy od ponad 30 lat, dzięki wspólnej organizacji rynku będącej częścią reformy WPR, zatwierdzone dziś reformy będą oznaczać więcej regulacji rynku niż deregulacji. Możemy być dumni z tego, jak daleko zaszliśmy, ponieważ poczynione postępy są ważne dla rolników, dla sektora i dla konsumentów. Wspólna organizacja rynku to z pewnością pierwszy krok we właściwym kierunku.

Źródło: Parlament Europejski