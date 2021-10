Parlament Europejski za strategią „Od pola do stołu”

Nowa strategia „Od pola do stołu” zapewni nam lepszą żywność – taki komunikat wysyła Parlament Europejski po posiedzeniu w tej sprawie.





Rezolucję w sprawie strategii „Od pola do stołu” na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego przyjęto stosunkiem głosów 452 do 170 (76 posłów wstrzymało się od głosu). Głosowanie odbyło się we wtorek 19 października, a jego wyniki ogłoszono w środę.

Jak uznali europarlamentarzyści, trzeba zmodyfikować systemy żywnościowe, aby wytwarzać zdrowszą żywność, zagwarantować jej podaż, zapewnić rolnikom uczciwy dochód i zmniejszyć ślad środowiskowy rolnictwa.

„Parlament pozytywnie odnosi się do strategii <Od pola do stołu>. Podkreśla, jak ważne jest przejście na zrównoważoną, zdrową i przyjazną dla zwierząt produkcję żywności, aby osiągnąć cele Europejskiego Zielonego Ładu – głównie te dotyczące klimatu, różnorodności biologicznej, eliminacji zanieczyszczeń i zdrowia publicznego” – podano w komunikacie.

Posłowie dopingują też Komisję do aktywniejszego zabiegania o silniejszą pozycję rolników w łańcuchu dostaw. Modyfikacja zasad konkurencji ma również pomóc we wzmocnieniu pozycji rolników.

Rezolucja ma być przekazana Radzie i Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

Jej cały tekst znajduje się w załączniku.

W liczącej 144 punkty rezolucji znalazły się m.in. deklaracje, że PE:

- podkreśla potrzebę działań mających na celu promowanie zrównoważonego rolnictwa, ograniczenie stosowania pestycydów i zagrożeń z nimi związanych, ochronę i odbudowę ekosystemów gleb oraz zwiększenie liczby elementów krajobrazu na gruntach rolnych, które wspierają odnowę gatunków i siedlisk chronionych na podstawie dyrektyw dotyczących ochrony przyrody, w tym zapylaczy i ich siedlisk; przypomina, że wydajność i odporność rolnictwa zależy od zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi w celu zagwarantowania długotrwałej zrównoważoności naszych systemów żywnościowych;

- przypomina o znaczeniu wysokiej jakości systemu dobrostanu zwierząt, w tym transportu i uboju; podkreśla, że wysoki poziom dobrostanu zwierząt jest nierozerwalnie związany ze zrównoważonym rozwojem i ma zasadnicze znaczenie dla wyższej jakości żywności, która ułatwia zdrowsze odżywianie, gdyż spełnia wymagania konsumentów i przyczynia się do zachowania różnorodności biologicznej; podkreśla, że potrzebne jest spójne i zharmonizowane podejście, które uwzględnia zdrowie ludzi, środowisko, różnorodność biologiczną, zdrowie i dobrostan zwierząt oraz klimat w sposób całościowy i wspólny w odniesieniu do zrównoważonego systemu żywnościowego;

- nalega, aby w krajowych planach strategicznych, które mają zostać opracowane przez państwa członkowskie i zatwierdzone przez Komisję w ramach nowej WPR, zapewniono odpowiednie wsparcie finansowe dla wszystkich rolników i leśników w UE w celu zwiększenia ich konkurencyjności i dochodów, tak aby mogli oni i ich rodziny osiągnąć godny poziom życia, przeciwdziałać wyludnianiu się obszarów wiejskich i utrzymać dynamiczne społeczności wiejskie;

- z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Europejski Zielony Ład ma na celu zapewnienie godnych warunków życia osobom pracującym w rolnictwie i rybołówstwie oraz ich rodzinom; przypomina, że we wszystkich przyszłych inicjatywach w ramach strategii należy w pełni uwzględnić wymiar społeczny wraz z wymiarem gospodarczym i środowiskowym; podkreśla, że pandemia COVID-19 rzuciła nowe światło na trudne warunki pracy i życia, i w związku z tym podkreśla znaczenie ochrony indywidualnych i zbiorowych praw pracowniczych i socjalnych robotników i pracowników rolnych, w tym pracowników sezonowych i mobilnych zatrudnionych w całym łańcuchu dostaw żywności w UE; wzywa do stworzenia odpowiednich warunków pracy i życia wszystkim pracownikom sektora oraz do umożliwienia im rokowań zbiorowych i dostępu do ochrony socjalnej;

- zachęca Komisję i państwa członkowskie do uznania gruntów rolnych, wiedzy rolników, łańcucha dostaw żywności i jego pracowników za strategiczne atuty na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i dobrobytu wszystkich Europejczyków oraz do zadbania o to, by warunki pracy i ochrony socjalnej w całym łańcuchu dostaw żywności, w tym odpowiednia kontrola nieuczciwych praktyk w tym łańcuchu, spełniały krajowe i unijne normy w odniesieniu do wszystkich pracowników;

- uznaje znaczenie świeżej lokalnej żywności ekologicznej, która przynosi korzyści dla zdrowia konsumentów i dla środowiska; podkreśla wielki potencjał, jaki ma promowanie współpracy lokalnych producentów produktów pierwotnych z dostawcami usług turystycznych, która mogłaby zwiększyć zapotrzebowanie na świeżą lokalną żywność; apeluje o środki wsparcia, które promowałyby taką współpracę;

- podkreśla, że ceny żywności muszą przekazywać konsumentom właściwy sygnał; wzywa do uznania, że prawdziwe ceny żywności, odzwierciedlające również rzeczywiste koszty produkcji dla rolników oraz dla środowiska i społeczeństwa, są jedynym sposobem na osiągnięcie zrównoważonych i sprawiedliwych systemów żywnościowych w perspektywie długoterminowej; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje cel strategii, jakim jest ukierunkowanie przemysłu spożywczego na praktyki, dzięki którym zdrowy i zrównoważony wybór będzie dla konsumentów łatwy, dostępny i przystępny cenowo; popiera przyznanie państwom członkowskim większej elastyczności w stosowaniu różnych stawek VAT na żywność o różnym wpływie na zdrowie i środowisko oraz umożliwienie im wyboru zerowej stawki VAT na zdrowe i zrównoważone produkty żywnościowe, takie jak owoce i warzywa, co jest już stosowane w niektórych państwach członkowskich, ale obecnie nie jest możliwe dla wszystkich, oraz wyższej stawki VAT na niezdrową żywność i żywność o dużym śladzie środowiskowym; przypomina, że wydatki gospodarstw domowych na produkty żywnościowe w poszczególnych państwach członkowskich UE znacznie się różnią i że należy zapewnić konsumentom we wszystkich państwach członkowskich przystępność cenową, a jednocześnie zagwarantować producentom pierwotnym, by zrównoważone i zdrowe produkty przynosiły godziwe dochody, oraz zwiększyć przejrzystość i świadomość konsumentów w odniesieniu do kosztów i zysków związanych z każdym etapem łańcucha dostaw żywności; zachęca Komisję, aby zainicjowała badanie służące ilościowemu określeniu w kategoriach ekonomicznych kosztów środowiskowych i społecznych, w tym zdrowotnych, związanych z produkcją i konsumpcją najczęściej spożywanych produktów na rynku UE;

- wzywa do promowania środków umożliwiających przetwarzanie surowców jak najbliżej miejsca ich pochodzenia, co znacznie zmniejszy ślad węglowy i zapewni lepszą identyfikowalność środków spożywczych;

- wzywa Komisję i państwa członkowskie do utrzymania całościowego podejścia, ponieważ realizacja niektórych celów strategii „Od pola do stołu” w UE nie może doprowadzić do przeniesienia części produkcji rolnej do innych regionów, gdzie stosuje się niższe normy niż w UE;

- podkreśla, że jeżeli normy produkcji zwierzęcej w państwach spoza UE nie zostaną dostosowane do norm UE, należy zakazać przywozu produktów zwierzęcych z tych krajów;

- podkreśla, że umowa UE-Mercosur nie może zostać ratyfikowana w obecnej formie, ponieważ między innymi nie zapewnia ona ochrony bioróżnorodności, szczególnie w Amazonii, oraz nie zawiera gwarancji dotyczących norm rolnictwa.