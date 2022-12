Na wsi rośnie problem ludności napływowej, który rolnicy i przetwórcy określają jako bardzo poważny. Apelują o podjęcie szybkich działań, by zapobiec nieodwracalnym skutkom.

Tak zwani „nowi” mieszkańcy wsi, nazywani przez rolników często „miastowymi” zgłaszają na policję: a to, że kogut za głośno pieje, który nie daje się wyspać, lub że pies za głośno szczeka, że pachnie obornikiem, że krowy są za głośno przepędzane, i że w drodze na lub z pastwiska muczą; albo, że maszyny rolnicze pracują w niedzielę. To najczęstsze patologiczne przypadki reakcji na typowe życie na wsi. Nie brak też „miastowym” fantazji. Niedawno media obiegła informacja o rodzinie rolników ze wsi Czadrów, która od pokoleń hoduje krowy. Sąsiadkom, dwóm kobietom, przeszkadzał zapach, który – jak należy podkreślić – jest typowy i normalny dla tego rodzaju działalności rolnej. W swej zawziętej walce z rolnikiem zgłosiły sprawę „patologii” do dwudziestu różnych organów (np. Policja, Sanepid, Straż Pożarna, Nadzór Budowlany, Inspekcja Ochrony Środowiska) czego skutkiem było sto kontroli w gospodarstwie.

Komu przeszkadzają rolnicy?

Zgodnie z polskim prawem wszelkie zgłoszenia uprawdopodabniające niedozwolone działalnie musi być rozpoznane przez organ. Najczęściej jest nim policja w przypadku podejrzenia wystąpienia wykroczenia lub przestępstwa oraz urząd gminy właściwy dla siedziby gospodarstwa w przypadku zawiadomień dotyczących spraw w jej właściwości. Ale – jak to zostało napisane wyżej – fantazji nie brakuje, więc uruchamiane są wszystkie inne, które mają zlikwidować „patologię” w rozumieniu „miastowego” mieszkańca wsi. Osoba zgłaszająca rzadko, jeśli w ogóle, zdaje sobie sprawę z sensu swego działania. Nie liczy się także z tym, że jej zgłoszenie, w przypadku lokalnych posterunków policji dotkniętych niedoborami kadrowymi, wywołuje faktycznie wykonywanie zbędnych czynności, które zabierają czas i pieniądze. Podobnie jest w przypadku urzędów gminy oraz organów inspekcji. Wygląda na to, że dla nowych mieszkańców wsi bezsensowne wydatki nie mają znaczenia, jeśli celem jest uzyskanie wymarzonej sielanki w sielskim krajobrazie.

Kto płaci za kontrole na wsi, gdy kogut pieje za głośno?

Nie ma żadnego opracowania, jakie łącznie koszty do teraz zostały poniesione przez policję, urzędy gminy oraz wszystkie organy i inspekcje w związku z podjętymi działaniami wskutek złożonych przez „miastowych” mieszkańców wsi zgłoszeń dotyczących „przestępczej” hodowli zwierząt lub uprawy ziemi. Łatwo jednak sobie wyobrazić, że nie są one małe i w skali całej Polski można śmiało powiedzieć, że są to miliony złotych rocznie. Nie będzie więc błędem powiedzieć, że to są zmarnowane pieniądze.

Niestety nie brakuje również nadgorliwych urzędników, którzy robią ,co mogą, by wykazać rolnikowi „patologię”. Wygląda tak, jakby kierowali się komunistyczną zasadą „daj mi człowieka, a paragraf się znajdzie”. Używają więc całego autorytetu instytucji do zajęcia się problemem, którego tak naprawdę nie ma.

Rolnicy mają dość

Szerokim echem wśród rolników odbiło się pytanie, jakie Jarosławowi Kaczyńskiemu, prezesowi Prawa i Sprawiedliwości, przywódcy Zjednoczonej Prawicy podczas spotkania w Chojnicach zadał rolnik, sołtys z miejscowości Tuchlina:

Ja mam takie pytanie. Kiedy w końcu rolnicy z dziada pradziada będą mieli prawa, to znaczy nie, że ktoś z miasta przyjedzie i kupi sobie działkę i on swoje prawa ustala. Po 22.00 nie może spać, rolnicy przeszkadzają, bo krowy doją, dojarka chodzi, koszą zboże. Czy może coś takiego się stanie? Drugie pytanie. Co z małymi gospodarstwami?

Prezes Kaczyński odpowiedział, stwierdzając, że „pytanie to było, jako żywo, nieuzgodnione przynajmniej ze mną”. Kilka dni później, podczas partyjnego zjazdu w Przysusze Jarosław Kaczyński powiedział, że ten problem jest im znany i zostanie rozwiązany, ale nie powiedział jak. Dodał tylko, że w ciągu sześciu miesięcy zostanie przedstawiona propozycja legislacyjna dotycząca tego problemu.

Kiedy prawne zabezpieczenie interesów rolników na wsi?

Jak ważny i palący to jest problem dla rolników świadczą ich wypowiedzi.

- Jest to bardzo duży problem. Polega on na tym, że mieszkańcy miast, którzy chcą się wybudować na wsi nie znają klimatu wsi. Przyciąga ich na wieś fakt, że działki na wsi są tańsze niż w mieście. Kupując ziemię, spodziewają się, że będą mieć kontakt z naturą, że sarenki będą podchodzić pod ich dom. To nie jest prawdą, bo nie tak wygląda funkcjonowanie wsi – powiedział Bogusław Prałat, rolnik z Nowej Wsi pod Lesznem (południowo-wschodnia Wielkopolska) oraz prezes Polskiego Związku Niezależnych Producentów Świń i dodał:

Jestem za tym, by jak najszybciej zabezpieczyć prawnie interesy rolników i wsi. To jest ostatni moment, by coś w tym obszarze zrobić. Zaraz mieszkańców wsi będzie mniej niż ludności napływowej i w efekcie zostaniemy wyrugowani z własnej ziemi.

Jak podkreślił Bogusław Prałat, proces postępuje i ewidentnie zmierza w złym kierunku dla rolników. Szczególnie narażeni są hodowcy zwierząt gospodarskich.

Problem dotyka nie tylko rolników, lecz także przetwórców. Okazuje się, że nawet inwestycja zlokalizowana kilometr od jakichkolwiek zabudowań także może być wstrzymana, pomimo że uprzednio zostało wydane pozwolenie na budowę. Rolnik i zarazem przedsiębiorca, Grzegorz Marek, prezes Imex Poland Sp. z o.o., kupił teren na wsi pod inwestycję. Dla tej nieruchomości wydane zostało pozwolenie na budowę jednego obiektu na kury nioski. Problem powstał, gdy chciał zmienić charakter działalności z hodowli niosek na hodowlę brojlera. W efekcie gmina wydała negatywna decyzję środowiskowej.

– Konieczne jest stworzenie systemowych rozwiązań, które dadzą rolnikom – w sposób niebudzący wątpliwości – prawo do realizacji zamierzeń związanych z rolnictwem, w tym możliwości tworzenia infrastruktury – powiedział Grzegorz Marek i dodał: "W Polsce są instytucje państwowe, które zajmują się opiniowaniem przedsięwzięć infrastrukturalnych na terenach wiejskich. Pomimo pozytywnych opinii co do lokalizacji inwestycji, potwierdzeniem jej zgodności z przepisami i normami władze lokalne mogą odmówić z powodu np. niezadowolenia jakiejś części mieszkańców. Jak to się ma do korzystania z prawa własności?".

Zasugerował rozwiązanie.

Trzeba podjąć działania na rzecz zmiany przepisów, bo na gruncie obowiązujących norm prawnych można blokować inwestycje latami. Ponadto konieczne jest zdefiniowanie, co jest wsią i terenem wiejskim i jakie inwestycje związane produkcją żywności można na nich realizować po spełnieniu określonych kryteriów – podsumował prezes Imex Polska Sp. z. o. o.

Pogłębia się negatywne nastawienie do produkcji rolnej

Blokady inwestycji, odmowy wydania decyzji środowiskowych również są codziennością zakładów przetwórczych. Jak wyjaśnił Witold Choiński, prezes zarządu Związku Polskie, pogłębiające się negatywne nastawienie do produkcji rolnej jest zaskakujące, wszak to od zawsze wieś była miejscem wytwarzania żywości.

– To bardzo dobrze widać po tym, gdzie są zakłady przetwórcze. Ponad dziewięćdziesiąt pięć procent wszystkich producentów żywności, niezależnie od branży, działa na wsi. Taka jest polska tradycja – powiedział Witold Choiński i dodał:

Niestety właściciele zakładów przetwórczych również doświadczają skutków działań podejmowanych przez ludność napływową. Zaskakuje fakt, jak łatwo władze gmin blokują inwestycje, będące na pewnym etapie realizacji, a tym samym poniesionych już kosztów tylko dlatego, że ktoś z mieszkańców złożył sprzeciw, nie poparty żadnymi argumentami prawnymi czy też innymi ważkimi dowodami, ale tylko dlatego, że realizowana inwestycja nie pasuje do wizji tejże osoby życia w danym miejscu.

Jak zaznaczył prezes Choiński jednocześnie lubimy chwalić się wynikami o produkcji w rolnictwie, rosnącym eksporcie, które świadczą o sile polskiego rolnictwa i przetwórstwa, ale z drugiej strony nie chronimy wystarczającym stopniu tego potencjału.