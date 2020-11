PE: Już w 2020 i 2021 roku 8 mld euro trafi na pomoc po COVID-19 dla rolników

Środki pomocowe zostaną rozdane w 2021 i 2022 roku, a nie w latach 2022-2024, jak zapowiadano wcześniej. Co najmniej 37% budżetu zostanie przeznaczone na działania związane ze środowiskiem i klimatem. Co najmniej 55% funduszy dostaną młodzi rolnicy na elastyczną, zrównoważoną pod względem środowiskowym i cyfrową odbudowę swoich gospodarstw.

We wtorek Parlament i Komisja Europejska zawarły wstępne porozumienie dotyczące środków pomocowych dla rolników, producentów żywności i obszarów rolniczych, które pomoże im w wychodzeniu z kryzysu - informuje Biuro prasowe Parlamentu Europejskiego

Jak podano, polityczne porozumienie czeka jeszcze na oficjalne zatwierdzenie przez Parlament i Radę UE.

Negocjatorzy zgodzili się, aby środki z instrumentu odbudowy dostępne dla obszarów wiejskich rozdzielić już w 2021 i 2022 roku. Wcześniej Komisja proponowała udostępnienie środków w latach 2022-2024. Około trzydziestu procent z wynoszącego 8,07 miliardów Euro budżetu zostanie udostępnione w 2021 roku, a pozostałe 70% w 2022 roku – zgodnie z porozumieniem.

Co najmniej 37% całej kwoty trafi na pomoc rolnictwu ekologicznemu, na działania związane z ochroną środowiska i klimatu oraz na ochronę zwierząt. Co najmniej 55% budżetu wesprze młodych rolników w budowaniu start-upów oraz w inwestycjach w gospodarstwa, które przyczynią się do ich elastycznej, zrównoważonej i cyfrowej odbudowy. Procent funduszy, które zostaną wydane na działania proekologiczne, nie będzie mógł być mniejszy niż ten, który obecnie jest na nie przeznaczany z unijnego programu rozwoju rolnictwa.

Unia Europejska zapewni nawet do stu procent środków dostępnych w dodatkowym budżecie pochodzącym z narzędzia Next Generation EU. Państwa członkowskie nie będą musiały się dokładać ze swoich budżetów krajowych.

Negocjatorzy zgodzili się, że inwestycje rolników i przetwórców żywności, które przyczyniają się do zrównoważonego i cyfrowego rozwoju, mogą być dofinansowywane nawet do kwoty odpowiadającej 75 procentom poniesionych kosztów. Zwiększono także najwyższą możliwą kwotę dofinansowań start-upów z Funduszu Rozwoju Rolnictwa z 70 do 100 tysięcy euro.

Treść planu odbudowy Next Generation EU zostanie włączona do regulacji przejściowego planu Wspólnej Polityki Rolnej. Przepisy WPR będą musiały zostać zatwierdzone przez Parlament i Radę UE przed jej wejściem w życie, 1 stycznia 2021 roku.

Narzędzie naprawcze Unii Europejskiej musi zostać zaakceptowane przez Radę, a jego szczegóły są w tej chwili omawiane w ramach dyskusji o WRF i zasobach własnych.

